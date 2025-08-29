Маска, расстояние, солнце: три условия, без которых тренировка превращается в риск

В начале пандемии закрытие спортзалов и фитнес-студий вынудило многих полностью пересмотреть привычные тренировки. Кто-то перешёл на онлайн-уроки, кто-то увлёкся бегом или велосипедными прогулками, а часть людей и вовсе перестала заниматься спортом. По данным исследования, опубликованного в сентябре 2020 года в International Journal of Environmental Research and Public Health, уровень физической активности американцев снизился на 32% по сравнению с доковидным временем.

Однако тренеры быстро нашли выход: фитнес-классы переместились на улицу. Ученые подтверждают, что занятия на свежем воздухе гораздо менее рискованны, чем тренировки в закрытых помещениях.

Почему тренировки на улице безопаснее

"Когда вы находитесь на улице, вирус становится более разреженным благодаря циркуляции воздуха", — сказал медицинский директор Access Health Louisiana МаркАлен Дери. Вирусные частицы не задерживаются надолго, их быстро уносит потоком воздуха.

Кроме того, исследование, опубликованное в мае 2020 года в Journal of Infectious Diseases, показало: солнечный свет способен разрушать коронавирус. Конечно, уличная тренировка не гарантирует полной защиты от инфекции, но риск заражения здесь ниже, чем в помещении.

К тому же спорт укрепляет иммунитет, снижает уровень стресса и помогает контролировать вес. А именно ожирение является одним из ключевых факторов тяжёлого течения COVID-19. "Забота о теле и поддержание здорового веса — важная профилактическая мера", — отметила главный инфекционист Loma Linda University Health Дженнифер Вельтман.

Эффект для здоровья и психики

Физическая активность не только повышает защитные силы организма, но и помогает справиться с тревожностью. В условиях изоляции групповые тренировки приобрели ещё одно ценное качество — возможность ощутить поддержку и быть частью сообщества.

"Фитнес — это не только спорт в стенах зала, это сообщество и общение, в которых люди так нуждаются сейчас", — сказала совладелица студии FIT House в Калифорнии Лиза Харрингтон.

Поддерживает её и совладелица The Bar Method в Сиэтле Мари Нойбауэр: "Люди жаждут живого общения и мотивации, которую невозможно в полной мере получить онлайн".

Правила безопасности на уличных занятиях

Чтобы снизить риск заражения, специалисты советуют придерживаться определённых мер предосторожности:

Маски обязательны. Их следует носить до, во время и после тренировки. Важно иметь запасные маски, так как влажные плохо фильтруют частицы. Социальная дистанция. Оптимальное расстояние — 6-12 футов (2-3,5 м). Особенно важно не стоять лицом к лицу. Предварительный скрининг. Участникам стоит отвечать на вопросы о симптомах и возможных контактах с заболевшими. В некоторых студиях дополнительно измеряют температуру. Эпидситуация в регионе. Чем выше уровень заражения в вашем городе, тем выше риск даже на открытом воздухе. Личное оборудование. Лучше приносить коврик, полотенце и бутылку воды с собой. Небольшие группы. Оптимально — до 10 человек. Система громкой связи. Если тренер пользуется микрофоном, нет необходимости повышать голос, что снижает риск распространения вирусных частиц.

Итак, стоит ли заниматься на улице?

Абсолютной безопасности нет, но польза от физической активности перевешивает риски, если соблюдать меры предосторожности. Вы можете выбрать формат, соответствующий вашему уровню комфорта: пробежка в одиночестве, онлайн-уроки или групповое занятие на свежем воздухе. Главное — оставаться в движении.