Снег, мороз и энергия: что происходит с телом, когда спортзал остаётся позади

Холодная погода часто становится поводом отказаться от прогулки, пробежки или поездки на велосипеде. А перспектива проводить долгие часы в спортзале зимой нравится далеко не всем. Но вместо того чтобы совсем отказаться от тренировок, стоит попробовать выйти на улицу и перенести активность на свежий воздух — даже в холодное время года.

Почему полезно заниматься на улице

1. Больше сжигаемых калорий

При ходьбе или беге на свежем воздухе тело постоянно подстраивается под неровности поверхности и сопротивление ветра. Это требует дополнительных усилий и увеличивает расход энергии. Так, исследование 2017 года показало: чтобы сжечь столько же калорий на беговой дорожке, сколько во время пробежки на улице, нужно ускориться примерно на 15%.

2. Витамин D

Этот витамин защищает кости, сердце, снижает риск когнитивных нарушений и некоторых видов рака. Его можно получать с пищей и добавками, но самый простой способ — солнечный свет. Зимой люди чаще страдают от дефицита витамина D из-за слабого ультрафиолета и короткого светового дня. Всего 10-20 минут на улице при солнечной погоде помогут поддерживать его уровень круглый год.

3. Улучшение настроения

Регулярные тренировки положительно влияют на психику, уменьшают проявления депрессии и повышают самооценку. А если заниматься спортом на природе, эффект усиливается. Согласно исследованию 2011 года, занятия на свежем воздухе заметно лучше влияют на настроение, чем тренировки в помещении. Особенно полезны прогулки рядом с водой — у озера, реки или моря.

4. Дополнительная мотивация

Тренировки на улице воспринимаются как менее утомительные, чем занятия на беговой дорожке. Женщины, участвовавшие в исследовании, отмечали, что прогулка на свежем воздухе приносит больше удовольствия и вызывает желание повторить её.

5. Экономия

Абонементы в фитнес-клуб и платные тренировки могут быть серьёзной статьёй расходов. Уличная активность — бесплатная альтернатива, которая при этом приносит не меньше пользы.

Как подготовиться к зимним тренировкам

• Одевайтесь слоями. Спортивное термобельё, лёгкая утепляющая одежда и защита для рук, ног и головы помогут сохранить тепло.

• Следите за сухостью. Выбирайте синтетические материалы, отводящие влагу, а не хлопок, который быстро намокает.

• Используйте обувь с хорошим сцеплением. Для бега и ходьбы зимой подойдут кроссовки с шипами или протекторами.

• Будьте заметны. Из-за короткого светового дня занятия часто приходятся на тёмное время суток — носите светоотражающую одежду и фонари.

• Избегайте экстремальных условий. Сильный мороз или ветер могут быть так же опасны, как летняя жара.

• Не забывайте про воду. Несмотря на холод, организм теряет жидкость, и обезвоживание может наступить незаметно. Пейте до и после тренировки.

Зимние тренировки на свежем воздухе не только укрепляют тело, но и заряжают энергией, помогают бороться с сезонной усталостью и поднимают настроение. Главное — правильно подготовиться и соблюдать меры безопасности.