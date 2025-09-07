Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка бежит по снежной дороге
Девушка бежит по снежной дороге
© freepik by gpointstudio is licensed under Public Domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:50

Снег, мороз и энергия: что происходит с телом, когда спортзал остаётся позади

Исследования показали: прогулки и пробежки на улице снижают риск депрессии

Холодная погода часто становится поводом отказаться от прогулки, пробежки или поездки на велосипеде. А перспектива проводить долгие часы в спортзале зимой нравится далеко не всем. Но вместо того чтобы совсем отказаться от тренировок, стоит попробовать выйти на улицу и перенести активность на свежий воздух — даже в холодное время года.

Почему полезно заниматься на улице

1. Больше сжигаемых калорий

При ходьбе или беге на свежем воздухе тело постоянно подстраивается под неровности поверхности и сопротивление ветра. Это требует дополнительных усилий и увеличивает расход энергии. Так, исследование 2017 года показало: чтобы сжечь столько же калорий на беговой дорожке, сколько во время пробежки на улице, нужно ускориться примерно на 15%.

2. Витамин D

Этот витамин защищает кости, сердце, снижает риск когнитивных нарушений и некоторых видов рака. Его можно получать с пищей и добавками, но самый простой способ — солнечный свет. Зимой люди чаще страдают от дефицита витамина D из-за слабого ультрафиолета и короткого светового дня. Всего 10-20 минут на улице при солнечной погоде помогут поддерживать его уровень круглый год.

3. Улучшение настроения

Регулярные тренировки положительно влияют на психику, уменьшают проявления депрессии и повышают самооценку. А если заниматься спортом на природе, эффект усиливается. Согласно исследованию 2011 года, занятия на свежем воздухе заметно лучше влияют на настроение, чем тренировки в помещении. Особенно полезны прогулки рядом с водой — у озера, реки или моря.

4. Дополнительная мотивация

Тренировки на улице воспринимаются как менее утомительные, чем занятия на беговой дорожке. Женщины, участвовавшие в исследовании, отмечали, что прогулка на свежем воздухе приносит больше удовольствия и вызывает желание повторить её.

5. Экономия

Абонементы в фитнес-клуб и платные тренировки могут быть серьёзной статьёй расходов. Уличная активность — бесплатная альтернатива, которая при этом приносит не меньше пользы.

Как подготовиться к зимним тренировкам

• Одевайтесь слоями. Спортивное термобельё, лёгкая утепляющая одежда и защита для рук, ног и головы помогут сохранить тепло.
• Следите за сухостью. Выбирайте синтетические материалы, отводящие влагу, а не хлопок, который быстро намокает.
• Используйте обувь с хорошим сцеплением. Для бега и ходьбы зимой подойдут кроссовки с шипами или протекторами.
• Будьте заметны. Из-за короткого светового дня занятия часто приходятся на тёмное время суток — носите светоотражающую одежду и фонари.
• Избегайте экстремальных условий. Сильный мороз или ветер могут быть так же опасны, как летняя жара.
• Не забывайте про воду. Несмотря на холод, организм теряет жидкость, и обезвоживание может наступить незаметно. Пейте до и после тренировки.

Зимние тренировки на свежем воздухе не только укрепляют тело, но и заряжают энергией, помогают бороться с сезонной усталостью и поднимают настроение. Главное — правильно подготовиться и соблюдать меры безопасности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медики объяснили, чем HIIT отличается от обычного кардио при похудении сегодня в 6:10

Кардио больше не главное: метод, сжигающий жир даже после завершения тренировки

Высокоинтенсивные интервальные тренировки помогают тратить меньше времени на занятия и получать больше пользы. В чём их секрет?

Читать полностью » Weekend warrior: исследование 2019 года показало снижение риска смерти у тренирующихся только в выходные сегодня в 5:50

Две тренировки вместо пяти: секрет, который ломает привычные правила фитнеса

Новые исследования доказали: тренировки, сжатые в один-два дня, дают такие же бонусы для здоровья, как и регулярные занятия. Но есть нюанс.

Читать полностью » Интервальная ходьба сжигает калории в два раза быстрее обычной — заключение учёных сегодня в 5:10

Обычная прогулка перестаёт работать? Один шаг превращает её в мощную тренировку

Интервальная ходьба помогает быстрее худеть и развивать выносливость. Узнайте, как правильно построить тренировку, чтобы получить максимум пользы.

Читать полностью » Упражнения в дороге: как поддерживать форму в командировке и путешествии сегодня в 4:50

Упражнения, о которых забывают в офисе: простые движения с неожиданным эффектом

Даже если спортзал недоступен, это не повод сидеть без дела. Узнайте, какие упражнения помогут поддерживать форму в любых условиях.

Читать полностью » Становая тяга и подтягивания названы ключевыми упражнениями для развития спины сегодня в 4:25

Одно упражнение заменяет пять: проверенный способ прокачать спину

Мощная спина — это основа силы и атлетичной фигуры. Какие упражнения выбрать и как выстроить программу, чтобы достичь результата без ошибок?

Читать полностью » Джефф Трипп объяснил причины боли в запястьях при отжиманиях сегодня в 4:10

Почему привычное упражнение превращается в ловушку для шеи и плеч

Отжимания — одно из самых простых и сложных упражнений одновременно. Разбираем ошибки и слабые места, которые мешают выполнять их правильно.

Читать полностью » Лучшие пешие маршруты США по регионам назвали туристические гиды сегодня в 3:50

Там, где реки съедают дороги: самые странные маршруты США

От восточного побережья до Среднего Запада — в США найдутся маршруты для каждого. Одни ведут к водопадам, другие к каньонам или панорамным вершинам.

Читать полностью » Учёные: гипертрофия мышц зависит от тренировок, питания и режима сна сегодня в 3:14

Сон запускает рост мышц: секрет, о котором молчат программы тренировок

Рост мышц зависит не только от тренировок, но и от питания, сна и особенностей обмена веществ. Узнайте, что реально работает для гипертрофии.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Как арендовать яхту в Черногории: практический гид
Садоводство

Рассада под охраной: 5 народных средств, которые не позволят улиткам и прикоснуться
Авто и мото

Йозеф Кабан разработал первый серийный китайский автомобиль — гибридный Roewe M7 DMH
Авто и мото

Ford создаст внедорожный суперкар мощностью 1000 лошадиных сил — Джим Фарли
Красота и здоровье

Употребление яиц для здоровья мозга: норма и особенности для разного возраста
Садоводство

Фосфорно-калийные удобрения улучшают вкус и хранение тыквы
Питомцы

Внезапная агрессия кошки при поглаживании может быть признаком заболеваний
Красота и здоровье

Онколог Карасев: гипофарингеальный дивертикул вызывает першение и неприятный запах изо рта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet