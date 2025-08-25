Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бен дистанции
Бен дистанции
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:50

Три привычки, которые делают пробежку лекарством от стресса

Физиотерапевт Дэвид Потучек назвал лучшие упражнения для подготовки к бегу

Почему пробежка на улице может дать вам больше, чем тренировка в спортзале? Оказывается, свежий воздух и естественный рельеф не только делают процесс интереснее, но и усиливают пользу для здоровья. Исследования подтверждают: регулярные пробежки на улице помогают снизить риск диабета 2 типа, укрепляют сердце и заметно уменьшают уровень стресса. Но для того чтобы бег приносил радость и не оборачивался травмами, стоит учитывать несколько простых правил.

Разминка и заминка — ваш "страховой полис"

Частая ошибка новичков — сразу стартовать без подготовки. Лёгкая динамическая разминка помогает разогнать кровь, активировать суставы и снизить риск травм. Физиотерапевт Дэвид Потучек советует уделить внимание икрам, стопам и тазобедренным суставам: подойдут упражнения вроде прыжков со скакалкой, "высоких коленей" или быстрых шагов.
После пробежки лучше переходить к статическим растяжкам и миофасциальному расслаблению: икры, бёдра, ягодицы и поясница скажут вам "спасибо".

Планируйте маршрут заранее

В отличие от беговой дорожки, улица всегда подкидывает сюрпризы: пробки, светофоры, неожиданно узкие тротуары. Чтобы не отвлекаться на поиск пути, лучше продумать маршрут заранее. Тренер Элизабет Коркум (Coach Corky) советует выбирать парки или тихие улицы — это снизит уровень стресса и позволит сосредоточиться на движении.
Ещё одна важная рекомендация: бегать стоит против движения транспорта — так водители лучше заметят вас, а вы будете контролировать ситуацию на дороге.

Разнообразие спасает от скуки

Бегать один и тот же круг каждый день — верный путь к скуке и перегрузке организма. Чередуйте длинные пробежки в умеренном темпе с интервалами, добавляйте подъемы в гору или работайте над каденсом. Такой подход тренирует разные группы мышц, улучшает выносливость и позволяет избежать застоя.

Терпение важнее скорости

Многие новички совершают классическую ошибку: стараются слишком быстро увеличить нагрузку. Тренеры советуют придерживаться "правила 10%" — не добавлять более 10% к дистанции или скорости за одну неделю. А ещё полезно варьировать поверхность: дорожка стадиона или мягкая тропа в парке щадят суставы куда больше, чем асфальт.

Кросс-тренинг — тайный союзник бегуна

Даже в дни отдыха тело продолжает готовиться к нагрузкам. Упражнения с собственным весом, велосипед или плавание укрепляют мышцы и стабилизируют суставы. Особенно важно тренировать ягодицы и мышцы кора — это снижает риск "колена бегуна" и других типичных травм.

Оденьтесь правильно: слоистая защита

На улице погода меняется быстрее, чем на беговой дорожке. Используйте многослойную одежду из тканей, которые "дышат" и отводят влагу. Избегайте хлопка: он впитывает пот и долго остаётся влажным, что может привести к переохлаждению.

