Праздники пугают вирусами зря: опасность прячется совсем не там, где её ищут

Новогодние каникулы традиционно ассоциируются с прогулками, встречами и желанием провести больше времени вне дома. При этом многие опасаются подхватить инфекцию, особенно в холодное время года. Однако поводов полностью отказываться от прогулок нет. Об этом сообщает MosTimes, ссылаясь на мнение вирусолога, академика РАН и научного руководителя НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталия Зверева.

Где риск заражения действительно выше

По словам специалиста, текущая эпидемиологическая обстановка не требует строгих ограничений для тех, кто хочет выйти на свежий воздух. Основную угрозу, как и прежде, представляют закрытые пространства и места массового скопления людей, где инфекция передается значительно быстрее.

"Не нужно себе во многом отказывать, но нужно соблюдать определенные правила безопасности. Сейчас высокого уровня заболеваемости нет. Тем не менее, инфекционные респираторные болезни, к сожалению, никуда не денутся", — отметил академик РАН Виталий Зверев.

Он подчеркнул, что именно в помещениях вирусы распространяются активнее всего из-за тесного контакта и ограниченной вентиляции.

Правила поведения в праздники

Вирусолог советует сохранять базовую осторожность даже во время праздничных выходов из дома. Речь идет прежде всего о дистанции и внимании к окружающим. Если рядом находятся люди с явными признаками недомогания — кашлем или чиханием, лучше просто отойти в сторону и сократить контакт.

"В праздники метро не особенно заполнено, но все-таки стараться держать дистанцию небольшую. Если видите, что человек рядом кашляет, чихает, отойти в сторону просто. Массовых мероприятий в закрытых помещениях лучше избегать", — посоветовал Зверев.

Такие меры позволяют существенно снизить вероятность заражения даже без дополнительных ограничений.

Почему прогулки полезны

Эксперт подчеркнул, что на улице риск передачи инфекции минимален. Большинство респираторных вирусов распространяются при тесном контакте с заболевшим человеком, а не просто через воздух на открытом пространстве. Свежий воздух, движение и отсутствие скученности людей играют в этом ключевую роль.

По словам вирусолога, прогулки в праздничные дни не только безопасны, но и полезны для общего самочувствия, особенно после длительного пребывания в помещениях и застолий.

"Идем на улицу. Надо как можно больше гулять. Свежий воздух. Транспорта мало в Москве, поэтому можно спокойно дышать, ничего не бояться", — подытожил Виталий Зверев.

Разумный баланс

Специалист делает акцент на том, что речь идет не о строгих запретах, а о разумном балансе. Прогулки, свежий воздух и умеренная активность помогают поддерживать здоровье, если сочетать их с простыми мерами предосторожности и отказом от посещения переполненных закрытых пространств.