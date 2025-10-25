Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:56

Ваши уличные подушки пахнут летом — или уже плесенью? Вот как это проверить

Подушки для уличной мебели рекомендуется мыть дважды в год — весной и осенью

Чистые подушки на садовой мебели — это не просто вопрос эстетики, но и комфорта. Даже если у вас установлены современные модели с влагостойкими тканями, время, дожди и солнце постепенно оставляют следы. Поэтому регулярный уход за текстилем на улице помогает сохранить уют и свежесть террасы на долгие годы.

Как часто нужно чистить подушки для улицы

Современные ткани для садовой мебели (например, акрил или полиэстер) хорошо противостоят влаге и пятнам, но им всё равно требуется уход. В противном случае на поверхности может появиться плесень, а структура ткани со временем пострадает.

"Дождь и влажность могут оставить ткань сырой и привести к образованию плесени, поэтому регулярная чистка должна быть частью вашего ухода", — пояснил директор по дому Riverbend Home Марк Фельдман.

Эксперт советует мыть подушки дважды в год: весной — после хранения, и осенью — перед тем как убрать их обратно. Если подушки используются круглый год, чистку можно проводить чаще, особенно после сильных дождей или пыльных бурь.

Что понадобится для уборки

  • мягкое средство для посуды;

  • бура (Borax);

  • белый уксус;

  • ведро с водой;

  • мягкая щётка;

  • шланг для ополаскивания.

Шаг за шагом: как чистить уличные подушки

1. Начните с мягкого раствора

Разведите в ведре 2 чайные ложки средства для посуды и ½ стакана буры. Получившимся раствором протрите подушки щёткой, уделяя внимание швам и углам. Этот способ подходит для лёгкой сезонной чистки и удаления поверхностной грязи.

2. Используйте уксус против плесени

Если на ткани появились тёмные пятна или запах сырости, приготовьте раствор воды и белого уксуса в равных пропорциях. Обработайте загрязнённые участки и оставьте на 10-15 минут. После этого тщательно смойте водой. Уксус нейтрализует споры грибка, не повреждая ткань, в отличие от хлорных средств.

3. Ополаскивание и сушка

Перед тем как использовать подушки снова, важно полностью смыть остатки моющего средства и дождаться полного высыхания. Для этого можно использовать садовый шланг. Сушите изделия на солнце или в хорошо проветриваемом месте, избегая сушки в машинке — горячий воздух может повредить наполнение или уменьшить ткань.

4. Глубокая чистка

Если подушки не очищались больше года, мягкого раствора может быть недостаточно. В этом случае попробуйте:

  • промыть чехлы в стиральной машине на деликатном режиме (если они съёмные);

  • использовать пароочиститель или мягкий режим мойки высокого давления;

  • замочить подушки в тёплой воде с добавлением ½ стакана моющего средства и 2-3 ложек уксуса.

"Иногда лучший способ продлить жизнь подушкам — дать им "мощный поток” воды, но использовать минимальное давление", — добавил Марк Фельдман.

Для удаления застарелых пятен с виниловых поверхностей подойдёт меламиновая губка (так называемый ластик Mr. Clean).

Как сохранить чистоту надолго

  1. Выбирайте правильные ткани. Материалы Sunbrella или Olefin устойчивы к выцветанию, плесени и влаге.

  2. Используйте защитные спреи. Составы вроде Scotchgard создают дополнительный барьер против грязи и пятен.

  3. Храните подушки в сухом месте. В период дождей и зимой убирайте их в закрытое помещение. Даже если мебель накрыта чехлом, подушки лучше хранить отдельно.

  4. Проветривайте помещение. Если подушки находятся в закрытой веранде или зимнем саду, используйте осушитель воздуха.

  5. Регулярно встряхивайте. Это помогает избежать образования комков влаги и поддерживает форму наполнителя.

Ошибки при уходе и как их избежать

  • Ошибка: использование отбеливателя.
    Последствие: ткань теряет цвет и становится ломкой.
    Альтернатива: обработка раствором уксуса или специализированным антигрибковым спреем.

  • Ошибка: сушка в машине.
    Последствие: деформация и усадка ткани.
    Альтернатива: естественная сушка на солнце.

  • Ошибка: длительное хранение на улице.
    Последствие: накопление влаги и появление запаха сырости.
    Альтернатива: использование влагонепроницаемых мешков или чехлов.

Что делать, если подушки испортились

Если подушки покрылись стойкими пятнами или запахом, а ткань утратила прочность, можно попробовать переобивку. В магазинах тканей для улицы продаются готовые отрезы с пропиткой против ультрафиолета и влаги. Иногда замена чехла обходится дешевле, чем покупка нового комплекта мебели.

Таблица: плюсы и минусы популярных тканей для улицы

Материал Преимущества Недостатки
Sunbrella Устойчив к выцветанию, не впитывает влагу Высокая цена
Olefin Быстро сохнет, легко очищается Менее мягкий на ощупь
Полиэстер Недорогой, много цветов Боится постоянного солнца
Акрил Приятен к телу, дышащий Требует регулярной обработки спреем

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что подушки нужно мыть?
Если появилась затхлость или пятна, значит, пора. Даже при хорошем внешнем виде очищайте их минимум дважды в год.

Можно ли использовать пароочиститель?
Да, но только при невысокой температуре, чтобы не повредить волокна и не оставить разводы.

Сколько стоит профессиональная чистка?
В среднем от 300 до 600 рублей за подушку, в зависимости от материала и сложности загрязнения.

Что лучше для хранения — мешок или контейнер?
Лучше контейнер с вентиляционными отверстиями: он защищает от грызунов и влаги.

Мифы и правда

  • Миф: если ткань влагостойкая, её не нужно мыть.
    Правда: грязь и пыль всё равно оседают, снижая защитные свойства.

  • Миф: подушки можно оставлять на улице под чехлом.
    Правда: длительное воздействие влаги всё равно приведёт к плесени.

  • Миф: уксус портит ткань.
    Правда: в умеренной концентрации он безопасен и эффективно удаляет грибок.

3 интересных факта

  1. Подушки из акрила могут служить до 10 лет при правильном уходе.

  2. Пропитка Scotchgard сохраняет эффект до 6 месяцев после нанесения.

  3. Sunbrella изготавливается из акриловых волокон, окрашенных ещё на стадии пряжи — поэтому она не выцветает даже после 2000 часов под солнцем.

