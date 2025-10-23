Подушки, которые пережили лето: как вернуть уличной мебели жизнь без химии и нервов
Даже самая устойчивая к влаге и солнцу садовая мебель со временем нуждается в уходе. Сегодня наружные ткани почти не уступают по виду интерьерным, но воздействие дождя, пыли и ультрафиолета делает своё дело. Чтобы ваши подушки и диванные модули служили дольше и сохраняли свежий вид, достаточно двух генеральных уборок в год и пары простых привычек.
Как часто чистить уличные подушки
Большинство тканей для уличной мебели производят из водо- и грязеотталкивающих материалов, но полностью защищённых от плесени или загрязнений моделей не существует. Регулярная чистка — ключ к тому, чтобы они выглядели аккуратно многие сезоны подряд.
"Дождь и влажность оставляют ткань сырой и могут вызвать появление плесени, поэтому важно сделать уборку частью вашего регулярного ухода", — пояснил главный операционный директор Riverbend Home Марк Фельдман.
Эксперт советует проводить полную чистку дважды в год: весной, когда подушки достают из хранилища, и осенью — перед тем как убрать их обратно.
Что понадобится для ухода
• мягкое моющее средство для посуды
• бура (Borax)
• белый уксус
• ведро с водой
• садовый шланг
• мягкая щётка
Этап 1. Используйте мягкий раствор
Для начала приготовьте слабый раствор из воды и нескольких капель средства для мытья посуды. Если загрязнение сильнее, можно смешать 2 чайные ложки моющего и полстакана буры. Смочите щётку и аккуратно пройдитесь по ткани.
Этап 2. Удалите плесень и запахи уксусом
Если на ткани появились пятна или плесень, не спешите использовать хлор — он может испортить материал. В таких случаях Фельдман рекомендует раствор белого уксуса и воды. После обработки дайте подушкам полностью высохнуть на воздухе. Если чехлы съёмные, их можно постирать в машинке на деликатном режиме.
Этап 3. Используйте шланг
Перед мойкой подушки можно просто ополоснуть водой из шланга — это уберёт пыль и песок. После нанесения чистящего раствора также тщательно смойте его водой. Сушить изделия следует только естественным образом, избегая машинной сушки: высокая температура может привести к усадке или деформации ткани.
Этап 4. Глубокая чистка
Если мягкий раствор не справился, пора переходить к генеральной уборке.
"Хотя уличная мебель и рассчитана на пребывание под открытым небом, осенне-зимняя непогода может серьёзно повредить её, если не предпринять меры защиты", — отметил Марк Фельдман.
В некоторых случаях можно использовать мойку высокого давления, выставив минимальное давление, чтобы "освежить" сильно загрязнённые подушки. Но этот метод стоит применять лишь как крайний вариант: производители не всегда его одобряют.
Хороший способ избавиться от застарелых пятен — замочить подушки в тёплой воде с добавлением полстакана моющего средства и пары столовых ложек уксуса. А пятна на виниловых поверхностях удобно удалять меламиновой губкой.
Советы по уходу за уличными подушками
-
Выбирайте ткани, рассчитанные на улицу. Лучшими считаются материалы Sunbrella и Olefin (полипропилен): они устойчивы к выгоранию и влаге.
-
Храните правильно. В межсезонье подушки лучше убирать в сухое место. Даже летом стоит накрывать мебель защитными чехлами в дождливые или пыльные дни.
-
Используйте защитные пропитки. Такие средства предотвращают появление пятен и плесени.
-
Следите за влажностью. Если мебель стоит в застеклённой веранде, полезно использовать осушитель воздуха, чтобы ткань не отсыревала.
-
Не ленитесь в уходе. Очистка дважды в год и аккуратное хранение продлят срок службы подушек минимум на несколько сезонов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: использовать отбеливатель для удаления пятен.
• Последствие: ткань теряет цвет и становится хрупкой.
• Альтернатива: обработать раствором уксуса и воды.
• Ошибка: сушить подушки в машинке.
• Последствие: усадка и деформация.
• Альтернатива: естественная сушка на воздухе в тени.
• Ошибка: оставлять подушки на улице зимой.
• Последствие: наполнение впитывает влагу и появляется запах.
• Альтернатива: убрать в сухое помещение, предварительно очистив и высушив.
А что если подушки нельзя снять?
Если чехлы несъёмные, протрите поверхность мягкой щёткой, смоченной в мыльном растворе, затем пройдитесь влажной губкой. Для ускорения сушки можно включить вентилятор или оставить мебель на солнце на несколько часов.
Плюсы и минусы разных способов чистки
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Раствор моющего средства
|Дешево, безопасно
|Не справляется с застарелыми пятнами
|Белый уксус
|Устраняет запах и плесень
|Требует последующего проветривания
|Мойка высокого давления
|Эффективна при сильных загрязнениях
|Может повредить ткань
|Замачивание
|Глубоко очищает
|Не подходит для несъёмных чехлов
FAQ
Как выбрать средство для уличных тканей?
Выбирайте нейтральные, без отбеливателей и хлора. Подойдут мягкие средства для посуды или специальные спреи для текстиля.
Сколько стоит чистка уличных подушек?
Профессиональная химчистка одной подушки стоит в среднем 10-15 евро, но домашний уход обойдётся в считаные центы.
Что лучше: хранить подушки на веранде или в доме?
Лучше всего — в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Если храните на веранде, обязательно используйте чехлы и осушитель воздуха.
Мифы и правда
Миф: подушки из водоотталкивающей ткани не нужно чистить.
Правда: даже устойчивые материалы накапливают пыль и споры грибков, поэтому чистка обязательна.
Миф: солнечные лучи помогают уничтожить плесень.
Правда: ультрафиолет действительно убивает часть грибков, но одновременно разрушает волокна ткани.
Миф: можно стирать любые уличные подушки в машинке.
Правда: только съёмные чехлы с пометкой "machine washable" подходят для машинной стирки.
3 интересных факта
-
Современные ткани для уличной мебели разрабатывают по тем же технологиям, что и материалы для яхт и катеров.
-
Sunbrella производит ткани, способные выдерживать до 2000 часов прямого солнца без выгорания.
-
Olefin почти не впитывает влагу, поэтому на нём редко образуется плесень.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru