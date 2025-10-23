Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Терраса на свежем воздухе
Терраса на свежем воздухе
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:31

Подушки, которые пережили лето: как вернуть уличной мебели жизнь без химии и нервов

Марк Фельдман: чистить уличные подушки нужно дважды в год — весной и осенью

Даже самая устойчивая к влаге и солнцу садовая мебель со временем нуждается в уходе. Сегодня наружные ткани почти не уступают по виду интерьерным, но воздействие дождя, пыли и ультрафиолета делает своё дело. Чтобы ваши подушки и диванные модули служили дольше и сохраняли свежий вид, достаточно двух генеральных уборок в год и пары простых привычек.

Как часто чистить уличные подушки

Большинство тканей для уличной мебели производят из водо- и грязеотталкивающих материалов, но полностью защищённых от плесени или загрязнений моделей не существует. Регулярная чистка — ключ к тому, чтобы они выглядели аккуратно многие сезоны подряд.

"Дождь и влажность оставляют ткань сырой и могут вызвать появление плесени, поэтому важно сделать уборку частью вашего регулярного ухода", — пояснил главный операционный директор Riverbend Home Марк Фельдман.

Эксперт советует проводить полную чистку дважды в год: весной, когда подушки достают из хранилища, и осенью — перед тем как убрать их обратно.

Что понадобится для ухода

• мягкое моющее средство для посуды
• бура (Borax)
• белый уксус
• ведро с водой
• садовый шланг
• мягкая щётка

Этап 1. Используйте мягкий раствор

Для начала приготовьте слабый раствор из воды и нескольких капель средства для мытья посуды. Если загрязнение сильнее, можно смешать 2 чайные ложки моющего и полстакана буры. Смочите щётку и аккуратно пройдитесь по ткани.

Этап 2. Удалите плесень и запахи уксусом

Если на ткани появились пятна или плесень, не спешите использовать хлор — он может испортить материал. В таких случаях Фельдман рекомендует раствор белого уксуса и воды. После обработки дайте подушкам полностью высохнуть на воздухе. Если чехлы съёмные, их можно постирать в машинке на деликатном режиме.

Этап 3. Используйте шланг

Перед мойкой подушки можно просто ополоснуть водой из шланга — это уберёт пыль и песок. После нанесения чистящего раствора также тщательно смойте его водой. Сушить изделия следует только естественным образом, избегая машинной сушки: высокая температура может привести к усадке или деформации ткани.

Этап 4. Глубокая чистка

Если мягкий раствор не справился, пора переходить к генеральной уборке.

"Хотя уличная мебель и рассчитана на пребывание под открытым небом, осенне-зимняя непогода может серьёзно повредить её, если не предпринять меры защиты", — отметил Марк Фельдман.

В некоторых случаях можно использовать мойку высокого давления, выставив минимальное давление, чтобы "освежить" сильно загрязнённые подушки. Но этот метод стоит применять лишь как крайний вариант: производители не всегда его одобряют.

Хороший способ избавиться от застарелых пятен — замочить подушки в тёплой воде с добавлением полстакана моющего средства и пары столовых ложек уксуса. А пятна на виниловых поверхностях удобно удалять меламиновой губкой.

Советы по уходу за уличными подушками

  1. Выбирайте ткани, рассчитанные на улицу. Лучшими считаются материалы Sunbrella и Olefin (полипропилен): они устойчивы к выгоранию и влаге.

  2. Храните правильно. В межсезонье подушки лучше убирать в сухое место. Даже летом стоит накрывать мебель защитными чехлами в дождливые или пыльные дни.

  3. Используйте защитные пропитки. Такие средства предотвращают появление пятен и плесени.

  4. Следите за влажностью. Если мебель стоит в застеклённой веранде, полезно использовать осушитель воздуха, чтобы ткань не отсыревала.

  5. Не ленитесь в уходе. Очистка дважды в год и аккуратное хранение продлят срок службы подушек минимум на несколько сезонов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать отбеливатель для удаления пятен.
Последствие: ткань теряет цвет и становится хрупкой.
Альтернатива: обработать раствором уксуса и воды.

Ошибка: сушить подушки в машинке.
Последствие: усадка и деформация.
Альтернатива: естественная сушка на воздухе в тени.

Ошибка: оставлять подушки на улице зимой.
Последствие: наполнение впитывает влагу и появляется запах.
Альтернатива: убрать в сухое помещение, предварительно очистив и высушив.

А что если подушки нельзя снять?

Если чехлы несъёмные, протрите поверхность мягкой щёткой, смоченной в мыльном растворе, затем пройдитесь влажной губкой. Для ускорения сушки можно включить вентилятор или оставить мебель на солнце на несколько часов.

Плюсы и минусы разных способов чистки

Способ Плюсы Минусы
Раствор моющего средства Дешево, безопасно Не справляется с застарелыми пятнами
Белый уксус Устраняет запах и плесень Требует последующего проветривания
Мойка высокого давления Эффективна при сильных загрязнениях Может повредить ткань
Замачивание Глубоко очищает Не подходит для несъёмных чехлов

FAQ

Как выбрать средство для уличных тканей?
Выбирайте нейтральные, без отбеливателей и хлора. Подойдут мягкие средства для посуды или специальные спреи для текстиля.

Сколько стоит чистка уличных подушек?
Профессиональная химчистка одной подушки стоит в среднем 10-15 евро, но домашний уход обойдётся в считаные центы.

Что лучше: хранить подушки на веранде или в доме?
Лучше всего — в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Если храните на веранде, обязательно используйте чехлы и осушитель воздуха.

Мифы и правда

Миф: подушки из водоотталкивающей ткани не нужно чистить.
Правда: даже устойчивые материалы накапливают пыль и споры грибков, поэтому чистка обязательна.

Миф: солнечные лучи помогают уничтожить плесень.
Правда: ультрафиолет действительно убивает часть грибков, но одновременно разрушает волокна ткани.

Миф: можно стирать любые уличные подушки в машинке.
Правда: только съёмные чехлы с пометкой "machine washable" подходят для машинной стирки.

3 интересных факта

  1. Современные ткани для уличной мебели разрабатывают по тем же технологиям, что и материалы для яхт и катеров.

  2. Sunbrella производит ткани, способные выдерживать до 2000 часов прямого солнца без выгорания.

  3. Olefin почти не впитывает влагу, поэтому на нём редко образуется плесень.

