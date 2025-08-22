Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Навес на даче
Навес на даче
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:06

Навесы для отдыха удивили жителей Ленинградской области: собирают их за выходные

Навес на даче своими руками: жители Ленобласти делают из тента и поликарбоната

Лето в Ленинградской области короткое, но такое долгожданное. Жители региона стараются использовать каждый солнечный день на даче, в саду или на участке у дома. И чтобы отдых на свежем воздухе был комфортным, всё больше людей задумываются о том, как быстро и недорого сделать навес для отдыха.

В условиях местного климата навес — не просто украшение, а настоящая необходимость. В Ленинградской области лето непредсказуемое: то солнце палит, то через час хлынет дождь. Под навесом можно укрыться от жары, переждать ливень и спокойно продолжить вечер за столом с друзьями.

Материалы под рукой

Главный плюс навеса в том, что его можно собрать буквально из того, что есть на участке:

  • деревянные балки и доски — остаются после ремонта или строительства;
  • металлические трубы или профили — старые конструкции отлично подходят для каркаса;
  • полиэтилен, тент или шифер — для крыши;
  • лоза, ветки или доски — для боковых стенок, если нужно больше уюта.

В Ленинградской области многие дачники практикуют принцип "ничего не выбрасывай", и старый материал часто получает вторую жизнь.

Сезонность и особенности климата

Навес особенно полезен в июле и августе, когда в регионе наблюдаются резкие перепады погоды. Утро может начаться с жары, а к вечеру — дождь и прохлада. Простая крыша из тента или поликарбоната защитит от непогоды и создаст ощущение уюта.

Зимой навес можно использовать как дополнительное место для хранения дров, инвентаря или укрытия для техники. Главное — правильно укрепить конструкцию, чтобы она выдержала снеговую нагрузку, которая в Ленинградской области бывает весьма ощутимой.

Менталитет и подход жителей региона

Местные жители любят практичные и недорогие решения. В регионе сильна традиция "сделай сам" — от выращивания картошки до строительства теплиц. Навес из подручных материалов полностью отвечает этому духу: минимум затрат, максимум пользы.

"Мы у себя в Тосненском районе сделали навес всего за два дня. Использовали старые доски от сарая и кусок поликарбоната, который остался от теплицы. Теперь это любимое место для вечернего чая всей семьи", — рассказывает жительница Светлана К., дачница с 20-летним стажем.

Простая инструкция

  1. Выберите место: лучше всего — рядом с домом или в центре участка.
  2. Подготовьте основу: вкопайте опоры (деревянные или металлические).
  3. Сделайте каркас: соедините стойки поперечинами.
  4. Накройте крышу: используйте тент, поликарбонат или шифер.
  5. Добавьте уют: боковые стенки можно задекорировать лозой, тканью или растениями.

Такой навес можно построить за выходные, а служить он будет не один сезон.

Перспективы и идеи для украшения

Многие жители Ленинградской области украшают навесы гирляндами, вьющимися растениями или тканевыми шторами. Это делает конструкцию не только практичной, но и красивой. Навес легко превратить в летнюю кухню, зону барбекю или даже детский игровой уголок.

Навес для отдыха из подручных материалов — это практичное решение для жителей Ленинградской области. Он спасает от капризной погоды, создаёт уют и не требует больших вложений. А главное — построить его можно своими руками, используя то, что уже есть под рукой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кизильник и спирея лучше всего держат форму в топиари-формах Алтая сегодня в 11:13

Фигуры, которые не ломает ни снег, ни ветер: топиари на Алтае выглядят как вечные статуи

Ландшафтные фигуры, которые не поплывут в метели Алтая: какие кустарники выбрать, когда стричь и что сделать осенью, чтобы формы держались круглый год.

Читать полностью » Колорадский жук свирепствует на баклажанах: 3 способа спасти урожай сегодня в 11:01

Жук-захватчик на баклажанах: три шага к победе – не дайте вредителю испортить урожай

Колорадский жук – кошмар для баклажанов! Узнайте, как защитить свой урожай от прожорливых вредителей. Эффективные методы борьбы и профилактика!

Читать полностью » Пергола в зоне отдыха в Татарстане: как сделать, чтобы служила и радовала весь сезон сегодня в 10:42

Один раз потратился — и на годы вперёд: как сэкономить на уходе за перголой в Татарстане

Пергола под татарстанский климат: тень в жару, уют до октября и стойки, которые не поведёт весной. Разбираем материалы, шаги и один ключевой лайфхак.

Читать полностью » Смородина и крыжовник после урожая: как защитить кусты от мучнистой росы и клеща сегодня в 10:33

Урожай собран, а работа только начинается: садовые деревья требуют внимания именно сейчас

К концу августа садоводы сталкиваются с важной задачей: как правильно обработать растения, чтобы они выдержали зиму и порадовали весной богатым цветением и урожаем. Узнайте 5 простых шагов для защиты сада от вредителей и болезней.

Читать полностью » Секреты августовской посадки: успейте вырастить урожай до холодов сегодня в 10:01

Зеленый конвейер: сажаем в августе и едим свежее до осени – список культур

Узнайте, что посадить в августе, чтобы собрать богатый урожай до заморозков! Редис, зелень и другие скороспелые культуры для вашего стола.

Читать полностью » Клубника размером с арбуз: ученые раскрыли секреты генной инженерии сегодня в 9:49

Маленькая ягода с большими амбициями: зачем клубнике нужен арбузный размер

Ученые выяснили, возможно ли вырастить клубнику размером с арбуз, используя генную инженерию и геномное редактирование. Перспективы улучшения свойств ягод.

Читать полностью » Короткие побеги роз длиной 2–4 см укореняются быстрее обычных черенков сегодня в 9:34

Классические черенки роз — дорога в никуда: вот что делать вместо этого

Узнайте, как легко размножить розы используя короткие побеги длиной 2-4 см! Пошаговая инструкция и секреты укоренения по методу "почкой" для 100% результата.

Читать полностью » Как превратить старую ванну в мини-пруд: гид для жителей Новосибирской области сегодня в 9:33

Забытая ванна превращается в оазис: дача оживает всего за один выходной в Новосибирской области

Узнайте, как создать мини-водоём из старой ванны на даче в Новосибирске. Пошаговая инструкция, советы по выбору растений и защите от комаров.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Умер исполнитель хита "Фантазёр" Ярослав Евдокимов
Туризм

Топ-10 городов для поколения Z: молодёжные предпочтения по версии Time Out
Красота и здоровье

Лимонная вода может способствовать профилактике диабета и укреплению сосудов
Еда

Ткемали с зелёным луком подходит к мясу, рыбе и картофелю
Дом

Как правильно хранить и чистить гигиенические принадлежности, чтобы избежать бактерий
Питомцы

Как помочь собаке адаптироваться к городской жизни после дачи: советы ветеринаров
Спорт и фитнес

Тренеры рекомендуют выполнять 20-минутные тренировки с гантелями для силы и выносливости
Питомцы

Исследование показывает: злаки могут улучшить здоровье кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru