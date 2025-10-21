Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
волейбол
волейбол
© https://www.mos.ru/news by Фото: пресс-служба Департамента спорта города Москвы
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Природа как спортзал: чем заняться, чтобы отдых стал перезагрузкой

Пляжный волейбол укрепляет мышцы и улучшает координацию — отметили спортивные физиологи

Каждый летний уикенд можно провести активно, даже если вы не фанат марафонов или горных походов. На природе хватает идей, которые подойдут компаниям, парам, семьям с детьми и даже тем, кто хочет побыть наедине с собой. Всё, что нужно, — немного свободного времени и желание двигаться.

Командные игры с мячом

Ничто так не объединяет, как азарт командной игры. Футбол, волейбол, водное поло, американский футбол — классика, проверенная десятилетиями. Но можно пойти дальше и придумать свои правила, превратив игру в весёлое соревнование без строгих ограничений. Главное — мяч и хорошее настроение.
Футбол можно организовать даже на небольшой поляне, заменив ворота рюкзаками, а волейбол подойдёт для пляжа, если натянуть простую верёвку вместо сетки.

  • Участники: от 3-4 человек в команде.

  • Инвентарь: мяч любого типа.

  • Цель: забить больше голов или просто удержать мяч в воздухе дольше других.

Для более спокойного формата подойдёт футбэг — маленький мягкий мешочек, который нужно подбрасывать ногами. Он развивает координацию и чувство равновесия, а играть можно даже в парке между деревьями.

Игры с ракетками

Если хочется добавить динамики и точности, возьмите ракетки. Помимо привычного бадминтона с воланом, попробуйте пляжный теннис (маткот или фрескобол). Эта игра родом из Бразилии и идеально подходит для побережья или полянки без травы.
Ракетки здесь плотные, похожие на те, что используют для настольного тенниса, а мяч лёгкий, чтобы не травмировать партнёра при неудачном ударе.

  • Участники: от двух человек.

  • Инвентарь: деревянные или фанерные ракетки, мяч для маткота или сквоша.

  • Цель: как можно дольше отбивать мяч, не давая ему упасть.

Такие игры развивают реакцию, выносливость и концентрацию. К тому же, они идеальны для тех, кто хочет совместить отдых с физической активностью без тяжёлых нагрузок.

Фрисби: свобода в движении

Круглая пластиковая тарелка может подарить не меньше эмоций, чем футбольный мяч. В фрисби можно играть вдвоём, в команде или даже с собакой. Главное — просторная площадка и немного сноровки.

  • Участники: от двух.

  • Инвентарь: фрисби.

  • Цель: ловить тарелку в зоне соперника или просто обмениваться бросками.

Фрисби полезен для плечевых суставов, тренирует координацию и реакцию. Если добавить правила, можно устроить полноценный матч с подсчётом очков. А если рядом пёс — получится отличная тренировка и для него. Собаки быстро учатся ловить летающие диски и получают от этого настоящее удовольствие.

Лимбо: проверка на гибкость

Эта зажигательная игра родом из Тринидада и Тобаго давно стала хитом пляжных вечеринок. Суть проста: два человека держат горизонтальную палку, а остальные по очереди должны пройти под ней, не касаясь и не теряя равновесия. После каждого тура палка опускается ниже.

  • Участники: от трёх.

  • Инвентарь: палка длиной около метра, музыка для настроения.

  • Цель: пройти под палкой, не задев её.

Лимбо — это не только весело, но и полезно для позвоночника и гибкости. Танцевальные движения под музыку добавляют драйва, а каждый новый раунд превращается в мини-чемпионат по ловкости и чувству ритма.

Игры с шарами на меткость

Для тех, кто любит точность и стратегию, подойдут петанк, бочче или боулз. Эти игры родом из Европы, но идеально вписываются в российские пикники. Суть проста: нужно бросить шар так, чтобы он оказался как можно ближе к целевой точке. В отличие от динамичных игр, тут важна не скорость, а расчёт траектории.

  • Участники: чётное количество от двух.

  • Инвентарь: набор металлических или пластиковых шаров.

  • Цель: попасть ближе к цели или выбить шар соперника.

Такие игры отлично подходят для всей семьи. Дети учатся меткости и терпению, а взрослые — расслабляться, не теряя духа соревнования. Можно играть и на пляже, и на газоне, и даже на асфальтовой площадке у дома.

Советы шаг за шагом

  1. Перед выездом убедитесь, что всё необходимое — мячи, ракетки, шары, фрисби — в комплекте.

  2. Возьмите с собой аптечку: пластыри, антисептик и охлаждающий спрей пригодятся даже при мелких царапинах.

  3. Используйте солнцезащитный крем и головные уборы, особенно если играете на солнце.

  4. Подготовьте музыку и напитки, чтобы отдых превратился в настоящий праздник.

  5. Не забывайте про фотоаппарат — снимки активных игр станут лучшими воспоминаниями лета.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: играть без разминки.

  • Последствие: растяжение мышц и судороги.

  • Альтернатива: уделить 5-7 минут лёгкой зарядке и растяжке перед началом.

  • Ошибка: выбрать слишком тяжёлое снаряжение.

  • Последствие: повышенная нагрузка на суставы.

  • Альтернатива: использовать облегчённые версии мячей, фрисби или ракеток.

  • Ошибка: не учитывать покрытие площадки.

  • Последствие: скольжение и падения.

  • Альтернатива: выбирать обувь с рифлёной подошвой и играть на ровной поверхности.

А что если…

Если нет компании, не стоит отказываться от активного отдыха. Фрисби или футбэг можно освоить в одиночку. Попробуйте йогу на траве, утреннюю пробежку по берегу или просто танцы под музыку на пикнике. Главное — получать удовольствие от движения и свежего воздуха.

Плюсы и минусы разных форматов

Командные игры:

  • объединяют друзей и повышают настроение;
    — требуют пространства и времени на сбор команды.

Игры с ракетками:

  • улучшают координацию и реакцию;
    — быстро утомляют без опыта.

Фрисби:

  • подходит всем возрастам;
    — плохо играет при сильном ветре.

  • Петанк и бочче:

  • не требуют физической подготовки;
    — могут показаться медленными активным игрокам.

Лимбо:

  • развивает гибкость и чувство ритма;
    — требует осторожности при боли в спине.

Интересные факты

  • Самое большое массовое состязание по фрисби состоялось в США, где участвовали более 5 тысяч человек.

  • Первые ракетки для пляжного тенниса изготавливали из фанеры, и только позже появились пластиковые модели.

  • В бочче играют даже на Олимпийских паралимпийских играх — это официальный вид спорта для людей с ограниченными возможностями.

FAQ

Какую площадку выбрать для игр?
Подойдёт любая ровная поверхность — газон, пляж или поляна. Главное, чтобы не было острых предметов и ям.

Сколько стоит базовый набор для активного отдыха?
Комплект из мяча, фрисби и ракеток можно купить примерно за 1500-2500 ₽.

Что лучше для семьи с детьми?
Фрисби и бочче — безопасные, простые и весёлые игры, которые подойдут детям любого возраста.

Активный отдых на природе помогает не только укрепить тело, но и перезагрузить мозг. Даже несколько часов движения и смеха на свежем воздухе заменят день в спортзале и зарядят энергией на всю неделю. Не ждите отпуска — устройте приключение уже в ближайшие выходные.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Невролог Кумар заявил, что 10 приседаний эффективнее получасовой ходьбы сегодня в 4:22
Оказалось, что прогулка не спасает: почему тело не прощает восьми часов за столом

Короткие упражнения способны заменить вечернюю тренировку: невролог рассказал, почему 10 приседаний каждые 45 минут приносят больше пользы, чем час ходьбы.

Читать полностью » Регулярная ходьба помогает снижать вес — подтверждают исследования Гарвардской школы общественного здравоохранения сегодня в 4:10
Простая прогулка против строгой диеты: что работает лучше

Ходьба — простая и доступная альтернатива тренировкам в зале. Узнаем, как превратить обычные прогулки в эффективный способ похудения.

Читать полностью » Системные тренировки и питание снижают жир и формируют рельеф пресса — отмечают инструкторы сегодня в 3:50
Пресс из ниоткуда: почему кубики появляются только у тех, кто не гонится за ними

Красивый живот и крепкий пресс доступны каждому, кто готов уделить немного времени тренировке. Узнаем, какие упражнения дают видимый результат и укрепляют корпус.

Читать полностью » Физическая активность после учёбы улучшает память — исследование Неймегенского института сегодня в 3:30
Оказывается, спорт может улучшить память только в одно конкретное время

Учёные выяснили, что физическая активность помогает улучшить память, но не всегда. Узнаем, через сколько часов после учёбы тренировка принесёт наибольшую пользу мозгу.

Читать полностью » Клиника Кливленда: бариатрическая хирургия эффективнее уколов для похудения сегодня в 3:26
Не диета и не спорт: учёные нашли метод, который спасает даже сердце

Новое исследование клиники Кливленда сравнило эффективность бариатрической операции и инъекций ГПП-1: какой метод действительно помогает надолго сохранить результат?

Читать полностью » Разгибание бедра без глубокого приседа активирует ягодичные мышцы сильнее всего сегодня в 3:10
Три движения, которые делают ягодицы железными, а походку — уверенной

Сильные и подтянутые ягодицы — это не только эстетика, но и показатель здоровья. Узнайте, какие упражнения помогут нагрузить мышцы на максимум.

Читать полностью » Как избежать типичных ошибок при подготовке к трейлраннингу — объяснили специалисты сегодня в 2:50
Тишина, ветер и ритм сердца: как природа превращает бегуна в воина духа

Трейлраннинг дарит бегунам приключения, виды и чувство свободы. Узнаем, как подготовиться к первому старту и избежать ошибок.

Читать полностью » Плие-приседания помогают сделать бёдра упругими — подтвердили фитнес-инструкторы сегодня в 2:30
Бёдра не прощают халтуры: что мешает им стать подтянутыми

Красивые, сильные и подтянутые ноги — не мечта, а цель, которая достижима дома. Узнаем, какие упражнения действительно помогают сделать бёдра стройнее.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Переизбыток воды нарушает солевой баланс и вызывает слабость и судороги — Яна Шмелева
Спорт и фитнес
Поза кобры помогает восстановить подвижность позвоночника и снять напряжение
Еда
ПП-чизкейк на рисовой муке без глютена и сахара получается нежным и полезным
Красота и здоровье
Счётная палата выявила системные проблемы в работе ОМС и непрозрачность тарифов
Питомцы
Исследователи подтвердили: владельцы собак живут в среднем на три года дольше
Культура и шоу-бизнес
Дженнифер Лоуренс рассказала, как накормила Роберта Паттинсона едой из мусорного ведра
Еда
Салат с фасолью и мясом подойдёт и для семейного обеда, и для праздничного стола
Садоводство
Борная кислота с сахарной пудрой помогает вывести муравьёв с грядок безопасно и надолго
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet