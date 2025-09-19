Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вис на турнике
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Этот совет из ГТО снова в тренде: как старые турники прокачивают пресс лучше фитнеса

Врачи: упражнения в висе и боковые планки задействуют пресс лучше скручиваний

Полноценная тренировка пресса совсем не обязательно ограничивается упражнениями на коврике в зале или дома. Уличные площадки с турниками и брусьями позволяют включить корпус в работу не хуже, а иногда даже эффективнее, чем привычные скручивания. Достаточно десяти минут, чтобы получить ощутимую нагрузку и проработать мышцы живота с разных сторон.

Почему площадка с турниками помогает качать пресс

Турники и брусья дают возможность использовать вес собственного тела максимально эффективно. Здесь не нужны утяжелители или сложные тренажёры. Вис и упор включают не только прямую мышцу живота, но и косые, а также мышцы стабилизаторы. Благодаря этому тренировка получается комплексной, а результат приходит быстрее.

К тому же свежий воздух и атмосфера двора или парка помогают переключить внимание, добавить энергии и разнообразия в рутину. Такой формат нравится тем, кто устал от домашних ковриков или душных залов.

Советы шаг за шагом

  1. Ножницы на брусьях. Подпрыгните и займите упор на прямых руках. Поднимите ноги до параллели с землёй и начинайте попеременно двигать ими вверх-вниз. Главное — держите корпус неподвижным и не раскачивайтесь. Сделайте 10 движений.

  2. Подъём и опускание таза в боковой планке. Упритесь локтем в землю, зафиксируйте корпус. Ноги скрестите для устойчивости. Опустите таз вниз почти до касания поверхности, затем поднимите максимально вверх. Выполните по 10 раз на каждую сторону.

  3. Подъём коленей в висе. Повисните на турнике, корпус держите ровно. Подтяните колени к правому плечу, вернитесь обратно, затем поднимите их к левому. Делайте поочерёдно, стараясь тянуть выше, чтобы таз слегка уходил назад. 10 повторений.

Все упражнения выполняются подряд, без остановки. После круга сделайте паузу 60 секунд и повторите ещё три раза.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком резкие движения в "ножницах".

  • Последствие: нагрузка смещается на бедра, пресс работает хуже.

  • Альтернатива: двигайтесь медленно, с полной амплитудой, фиксируя каждое положение.

  • Ошибка: проваливание корпуса в боковой планке.

  • Последствие: теряется нагрузка на косые мышцы, появляются неприятные ощущения в пояснице.

  • Альтернатива: следите за прямой линией тела, используйте спортивный коврик для устойчивости.

  • Ошибка: рывки при подъёме коленей.

  • Последствие: создаётся лишняя нагрузка на плечи и локти, снижается эффективность.

  • Альтернатива: поднимайте ноги плавно, делая акцент именно на сокращении мышц живота.

А что если…

А что если вы только начинаете и чувствуете, что три подхода — слишком тяжело? Сократите количество кругов до двух. Постепенно вы сможете добавить ещё. А если наоборот — нагрузка кажется лёгкой, увеличьте количество повторений или сократите отдых.

Ещё один вариант усложнить тренировку — использовать утяжелители для ног или перчатки с отягощением. Но начинайте всегда с работы только с собственным весом.

FAQ

Как выбрать площадку для тренировки?
Ищите турники и брусья с устойчивой конструкцией, без люфта. Лучше выбирать площадки с мягким покрытием под ногами, чтобы снизить нагрузку на суставы.

Сколько стоит обустроить мини-площадку дома?
Домашний турник стоит от 2 до 5 тысяч рублей. Брусья для квартиры — от 6 тысяч. Есть универсальные комплексы "3 в 1", где объединены турник, брусья и пресс.

Что лучше: тренироваться дома или на улице?
Для новичков удобнее начинать дома: нет отвлекающих факторов и можно сосредоточиться на технике. Но улица добавляет атмосферу и свежий воздух, что повышает мотивацию.

Мифы и правда

  • Миф: пресс можно прокачать только скручиваниями.

  • Правда: упражнения в висе и боковые планки задействуют больше мышц и дают лучший результат.

  • Миф: для видимого пресса нужны только тренировки.

  • Правда: не менее важно питание и снижение процента жира в организме.

  • Миф: качая пресс каждый день, можно быстрее увидеть "кубики".

  • Правда: мышцам живота также нужен отдых, как и любой другой группе. Оптимально — 2-3 тренировки в неделю.

Сон и психология

Регулярные нагрузки на свежем воздухе помогают нормализовать сон. Активная работа мышц ускоряет обмен веществ и способствует более глубокому засыпанию. Кроме того, уличная активность снижает уровень стресса, улучшает настроение и помогает справляться с тревожностью.

Три интересных факта

  1. Упражнения в висе активируют не только пресс, но и мышцы предплечий, что улучшает силу хвата.

  2. В боковой планке работает не только корпус, но и ягодицы — они помогают удерживать равновесие.

  3. "Ножницы" на брусьях считаются одним из самых энергозатратных упражнений для пресса — за минуту можно потратить до 10 ккал.

Исторический контекст

Турники и брусья появились на уличных площадках ещё в советские годы. Изначально они были частью комплекса ГТО ("Готов к труду и обороне"), где проверялись сила и выносливость. Со временем уличные тренажёры стали символом доступного спорта: заниматься мог любой желающий, без абонемента и оборудования. Сегодня такие площадки модернизированы: кроме турников и брусьев, часто устанавливают брусья разной высоты, рукоходы и даже уличные тренажёры.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

