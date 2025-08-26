Эти модные приёмы в интерьере устарели быстрее, чем обои на стене

Мир дизайна меняется стремительно: то, что вчера казалось модным, сегодня уже выглядит устаревшим. Чтобы обновление квартиры не потеряло актуальность ещё до завершения ремонта, стоит знать, какие приёмы лучше не использовать.

Монохромные интерьеры

Холодные палитры в сером, белом и миндальном цветах долгое время были на пике. Они создают ощущение минимализма и чистоты, но вместе с этим — стерильности и бездушности. Сегодня дизайнеры всё чаще выбирают тёплые оттенки, фактуры и яркие акценты, которые наполняют пространство жизнью и уютом.

Мелкая плитка

Мозаика когда-то считалась изысканным решением для стен и полов, но её минусы очевидны: визуальный шум и сложность в уходе. На смену пришли крупноформатные плиты и монолитные покрытия. Они делают интерьер цельным, современным и практичным.

Трековое освещение

Трековые светильники ценили за функциональность и возможность расставлять акценты. Но со временем они стали больше ассоциироваться с офисами и магазинами, чем с домом. Сейчас в жилых пространствах выбирают встроенные точечные светильники, бра и стильные подвесные лампы с мягким светом.

Лофт-перегородки

Металлические рейки и стеклянные перегородки в стиле лофт встречаются настолько часто, что стали банальностью. Вместо них пространство можно зонировать с помощью раздвижных панелей из дерева, рельефного стекла, мебели, текстиля или света.

Жёсткая привязка к стилю

Ещё недавно считалось правилом оформлять весь интерьер в едином стиле. Но современные тенденции предлагают больше свободы. Достаточно взять за основу одно направление и смело добавлять элементы из других. Ведь дом должен отражать личность хозяев, а не следовать строгим канонам.