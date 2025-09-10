Как натяжной потолок делает интерьер старомодным
Натяжные потолки остаются популярным решением, но не все их варианты выглядят современно. В 2025 году дизайнеры отмечают несколько форматов, которые лучше оставить в прошлом.
Глянцевые потолки с сильным блеском
Несколько лет назад глянец считался символом современности. Сегодня он воспринимается как признак устаревшего ремонта: отражения и излишняя "глянцевость" делают интерьер дешевле и визуально перегружают комнату. Альтернатива — матовые или сатиновые фактуры, которые выглядят спокойнее и современнее.
Многоуровневые конструкции с подсветкой по периметру
Сложные потолки с несколькими уровнями и яркой LED-подсветкой перестали быть трендом. Они занимают много пространства, а в небольших квартирах делают потолки ниже. В 2025 году в моде минимализм: ровная поверхность и аккуратные встроенные светильники.
Яркие и контрастные цвета
Насыщенные синие, красные или чёрные натяжные потолки — это тоже прошлый век. Сегодня дизайнеры выбирают спокойные натуральные оттенки: белый, кремовый, светло-серый, бежевый. Они создают ощущение простора и подходят к любому интерьеру.
Фотопечать и рисунки
Потолки с изображениями неба, космоса или абстракции воспринимаются как устаревшие решения. В современных интерьерах ценится универсальность и лёгкость, а подобные приёмы делают дизайн перегруженным.
Слишком массивные световые конструкции
Крупные люстры и встроенные композиции в натяжном потолке вышли из моды. Их место заняли точечные светильники, линейные профили и акцентные световые сценарии.
Рекомендации
- Выбирайте матовые или сатиновые фактуры вместо глянца.
- Отдавайте предпочтение одноуровневым потолкам без лишних деталей.
- Используйте светлые спокойные оттенки, которые визуально увеличивают пространство.
- Ставьте акцент на правильном освещении, а не на сложных конструкциях.
Итог
В 2025 году устаревшими считаются глянцевые, многоуровневые и яркие натяжные потолки с фотопечатью и массивными конструкциями. Современные интерьеры выбирают простоту, естественные оттенки и функциональные световые решения.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru