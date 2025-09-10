Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:35

Как натяжной потолок делает интерьер старомодным

Какой натяжной потолок утратил актуальность в 2025 году

Натяжные потолки остаются популярным решением, но не все их варианты выглядят современно. В 2025 году дизайнеры отмечают несколько форматов, которые лучше оставить в прошлом.

Глянцевые потолки с сильным блеском

Несколько лет назад глянец считался символом современности. Сегодня он воспринимается как признак устаревшего ремонта: отражения и излишняя "глянцевость" делают интерьер дешевле и визуально перегружают комнату. Альтернатива — матовые или сатиновые фактуры, которые выглядят спокойнее и современнее.

Многоуровневые конструкции с подсветкой по периметру

Сложные потолки с несколькими уровнями и яркой LED-подсветкой перестали быть трендом. Они занимают много пространства, а в небольших квартирах делают потолки ниже. В 2025 году в моде минимализм: ровная поверхность и аккуратные встроенные светильники.

Яркие и контрастные цвета

Насыщенные синие, красные или чёрные натяжные потолки — это тоже прошлый век. Сегодня дизайнеры выбирают спокойные натуральные оттенки: белый, кремовый, светло-серый, бежевый. Они создают ощущение простора и подходят к любому интерьеру.

Фотопечать и рисунки

Потолки с изображениями неба, космоса или абстракции воспринимаются как устаревшие решения. В современных интерьерах ценится универсальность и лёгкость, а подобные приёмы делают дизайн перегруженным.

Слишком массивные световые конструкции

Крупные люстры и встроенные композиции в натяжном потолке вышли из моды. Их место заняли точечные светильники, линейные профили и акцентные световые сценарии.

Рекомендации

  • Выбирайте матовые или сатиновые фактуры вместо глянца.
  • Отдавайте предпочтение одноуровневым потолкам без лишних деталей.
  • Используйте светлые спокойные оттенки, которые визуально увеличивают пространство.
  • Ставьте акцент на правильном освещении, а не на сложных конструкциях.

Итог

В 2025 году устаревшими считаются глянцевые, многоуровневые и яркие натяжные потолки с фотопечатью и массивными конструкциями. Современные интерьеры выбирают простоту, естественные оттенки и функциональные световые решения.

