Пробирки с образцами крови в лаборатории
Пробирки с образцами крови в лаборатории
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:34

Медицинская революция: эти 5 анализов крови скоро уйдут в прошлое – приготовьтесь к переменам

Названы 5 устаревших анализов крови, которые пора заменить на более современные

Некоторые привычные россиянам анализы, которые десятилетиями считались стандартными, сегодня теряют свою информативность. Причина кроется не только в появлении более точных методов, но и в необходимости учитывать баланс между эффективностью и себестоимостью исследований. Об этом рассказал сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины Андрей Варивода.

По его словам, речь не всегда идёт об устаревании тестов. Зачастую важно сопоставлять риск диагностической ошибки и экономическую доступность анализа для пациентов.

Креатинин и цистатин-C

Креатинин остаётся одним из самых распространённых тестов для оценки функции почек. Однако его возможности ограничены — он лишь косвенно указывает на наличие патологии. Сегодня специалисты всё чаще говорят о цистатине-C, который позволяет выявлять нарушения значительно точнее. Но у этого анализа есть минус — его стоимость примерно в тридцать раз выше. Тем не менее, даже стандартный тест на креатинин способен обнаружить серьёзные болезни, а вероятность ошибки при его использовании относительно низка.

С-реактивный белок (СРБ)

СРБ традиционно применяют как универсальный маркер воспаления. Но, как отмечает эксперт, этот показатель не всегда специфичен. Он может указывать на наличие воспалительного процесса, но не позволяет точно определить его природу и локализацию.

СОЭ — пережиток прошлого

"Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) — лютый анахронизм времён, когда единственным доступным инструментом был капилляр с линейкой и секундомером. Сегодня общий анализ крови с развернутой лейкоцитарной формулой решает эту задачу значительно лучше", — отметил эксперт.

Современные методы дают врачам более точные данные о воспалительных процессах и состоянии иммунной системы, делая СОЭ малоценным для практической диагностики.

Гомоцистеин и сердечно-сосудистые риски

Тест на гомоцистеин используется при подозрении на сердечно-сосудистые заболевания, однако его проведение связано с трудностями: реагенты дороги и сложны в применении. В то же время в мировой практике всё активнее используется другой показатель — NT-proBNP. Он считается более эффективным инструментом для прогнозирования сердечно-сосудистых рисков и диагностики хронической сердечной недостаточности.

Копрограмма и её модернизация

Копрограмма по-прежнему остаётся важным анализом, который применяется для оценки состояния пищеварительной системы. Но методы её проведения требуют обновления: современные технологии позволяют получать больше информации о составе кишечной микрофлоры и обменных процессах, чем классический вариант исследования.

Развитие лабораторной медицины меняет привычные подходы к диагностике. Многие старые тесты всё ещё сохраняют ценность, но постепенно уступают место более точным и информативным методикам. В ближайшие годы можно ожидать, что часть "традиционных" анализов окончательно уйдёт в прошлое или будет использоваться лишь как вспомогательная диагностика.

Три интересных факта

  1. СОЭ был предложен в качестве диагностического показателя ещё в начале XX века и долгое время оставался основным инструментом выявления воспалений.
  2. Цистатин-C считается золотым стандартом в нефрологии, но его высокая цена пока ограничивает широкое применение.
  3. NT-proBNP входит в международные рекомендации по ведению пациентов с сердечной недостаточностью и активно используется в европейской клинической практике.

