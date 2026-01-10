Доллар ослаб — чемоданы потяжелели: россияне поехали отдыхать по новым правилам

Новогодние каникулы показали неожиданный эффект укрепления рубля: отдых за границей для россиян стал ощутимо доступнее, несмотря на традиционный рост цен в высокий сезон. Валютный фактор изменил баланс спроса и простимулировал как зарубежные поездки, так и внутренний туризм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отраслевых объединений и сервисов бронирования.

Валюта и снижение стоимости поездок

По словам директора Ассоциации туристических агрегаторов России Александра Брагина, ослабление доллара по отношению к рублю сгладило ежегодное подорожание турпродуктов. В результате по многим популярным направлениям стоимость отдыха за границей в новогодние каникулы снизилась на 5-10% в годовом выражении.

"Выездные направления в этом году растут высокими темпами в первую очередь из-за ослабления курса доллара по отношению к рублю. Это нивелировало ежегодный рост цен, и в результате стоимость отдыха за границей по многим популярным направлениям снизилась на 5-10%", — сказал директор Ассоциации туристических агрегаторов России Александр Брагин.

Рост самостоятельных бронирований

Снижение цен стало одним из факторов резкого роста активности самостоятельных путешественников. По оценке АТАГ, бронирование отелей и других средств размещения за рубежом увеличилось в среднем на 40-45% по сравнению с прошлым годом. Внутренний туризм также показал положительную динамику — число поездок по России в период каникул выросло на 20-25%.

Дополнительным стимулом стали рекордно длинные новогодние выходные. Туристы получили возможность отправиться в длительное путешествие без оформления отпуска либо, взяв его, планировать поездки продолжительностью три-четыре недели.

Россия и зарубежье: как распределился спрос

Несмотря на подешевевшие зарубежные поездки, большинство россиян на праздниках предпочли отдых внутри страны. По данным "Яндекс Путешествий", 88% всех бронирований отелей и апартаментов пришлись на российские направления, тогда как на зарубежные — 12%.

Внутри страны туристы чаще выбирали мегаполисы с масштабной новогодней иллюминацией, ярмарками и фестивалями — Москву, Санкт-Петербург, Казань. Востребованными оставались малые исторические города, сказочные локации вроде Великого Устюга, горнолыжные курорты и санаторно-курортный отдых. Среди зарубежных направлений в топ-10 вошли Белоруссия, Таиланд, Турция, ОАЭ, Франция, Узбекистан, Италия, Абхазия, Китай и Грузия.