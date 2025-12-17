Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Красивый пляж
Красивый пляж
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 18:07

Чартеры забиты, туры раскуплены: выездной туризм в России вышел на рекордные цифры

За границу в 2025 году выехали 14 млн россиян — Дмитрий Горин

Выездной туризм в 2025 году показал уверенный рост и по темпам обогнал внутренние поездки. Россияне активнее возвращаются к зарубежным путешествиям, а география направлений заметно расширяется. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Об этом сообщает РСТ.

Сколько россиян выехали за границу

По итогам 2025 года с туристическими целями за рубеж отправятся порядка 14 миллионов россиян. Из них около 8 миллионов человек воспользовались пакетными турами. Такие данные Дмитрий Горин озвучил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Выездной туризм в этом году рос быстрее внутреннего. По словам представителя РСТ, общий прирост составил 14%, что позволило приблизиться к показателям доковидного периода, прежде всего по массовым направлениям.

Самые популярные страны

Лидером по числу поездок остаётся Турция. В 2025 году страну, включая классический отдых и транзитные перелёты, посетят до 7 миллионов россиян. Дмитрий Горин отметил, что это "фактически" соответствует уровню до пандемии.

Заметный рост показали и другие направления. Поток туристов в Египет увеличился на 36%, в Таиланд — на 10%. По итогам года Таиланд посетят 2 миллиона туристов из России, что стало абсолютным рекордом даже по сравнению с доковидным периодом.

Новые рекорды и дальние маршруты

Особенно динамично рос интерес к Вьетнаму — количество поездок увеличилось на 173%. Как пояснил Горин, этому способствовало развитие международных авиаперевозок. Китай также показал рост — на 26%, включая как материковые маршруты, так и остров Хайнань.

"У нас хорошие перспективы по Китаю, включая как материковый Китай, так и остров Хайнань", — отметил Дмитрий Горин / РИА Новости. В числе востребованных направлений он также назвал Мальдивы, Кубу и Шри-Ланку, которые, по его словам, стали для россиян значительно доступнее.

Роль иностранных авиакомпаний

Развитию выездного туризма, по словам представителя РСТ, способствуют иностранные перевозчики. В 2025 году 4 миллиона пассажиров воспользовались услугами зарубежных авиакомпаний, а их доля выросла на 8,8%.

В настоящее время 21 российская авиакомпания выполняет рейсы в 29 стран, тогда как 65 иностранных перевозчиков летают в Россию из 33 стран. Это, как подчеркнул Горин, делает транзитные перевозки более востребованными и расширяет возможности для путешествий.

