Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:37

Тайланд, Китай и неожиданный лидер: рейтинг направлений, где спрос вырос больше всего

Рост выездного туризма россиян составил 14% в 2025 году — Горин

Россияне в 2025 году стали активнее выезжать за границу: зарубежные поездки прибавили двузначный рост, а у популярных направлений — заметные прибавки в спросе. На фоне подорожания отдыха и увеличения сроков планирования туристы всё чаще выбирают пакетные туры, а по части стран бронирования уходят на месяцы вперёд. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на выступление вице-президента организации Дмитрия Горина на пресс-конференции.

Рост поездок и роль пакетных туров

По словам Дмитрия Горина, в 2025 году число туристических поездок россиян за рубеж выросло на 14% по сравнению с прошлым годом. Он отметил, что пакетными турами воспользовались минимум 8 млн российских туристов. При этом общий объём выездов с туристическими целями, по оценке РСТ, составит 14 млн человек.

Такое распределение показывает, что организованный формат остаётся заметной частью рынка, но далеко не единственной. Значительная доля россиян по-прежнему выезжает самостоятельно, не через классические пакетные предложения. В то же время оценки РСТ фиксируют общий рост интереса к зарубежному отдыху как к массовому явлению.

Куда чаще всего ездили и где рост оказался самым сильным

Лидером по количеству поездок в 2025 году снова стала Турция — до 7 млн туристов. На следующих позициях — Египет, который показал рост на 36%, а также Таиланд, где число поездок увеличилось на 10% и достигло 2 млн. В списке также выделяются Вьетнам, спрос на который вырос в 2,7 раза, и Китай с ростом на 26%.

Картина по направлениям демонстрирует одновременно стабильность и перераспределение интереса. Турция удерживает первое место по объёму, но значительная динамика приходится на страны, где туристический поток растёт более быстрыми темпами. Это создаёт конкуренцию между традиционными маршрутами и направлениями, которые активнее набирают популярность.

Цены, сроки бронирования и "дальние" заявки

РСТ также отмечает рост стоимости зарубежного отдыха. Средний чек увеличился на 7%, что говорит о подорожании поездок даже на фоне расширения числа путешествий. Одновременно выросла и глубина бронирования: она прибавила 13% и достигла в среднем 4 недель.

По ряду направлений уже формируются заявки на 3-6 месяцев вперёд. Среди таких лидеров названы Мальдивы, Куба, Шри-Ланка и Япония. Отдельно подчёркивается, что Японию, несмотря на отсутствие прямых рейсов, в 2025 году посетят 200 тыс. россиян, что указывает на сохранение интереса к сложным в логистике маршрутам.

