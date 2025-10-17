Подарок от сына стал проблемой: мать Дембеле подала иск против французской налоговой

Мать нападающего парижского ПСЖ и обладателя "Золотого мяча" Усмана Дембеле - Фатимата Дембеле - обратилась в суд с требованием отменить налоговое начисление на денежный подарок, который она получила от сына. Об этом сообщает французское издание L'Équipe.

200 тысяч евро — подарок или перевод?

Согласно материалам дела, Усман Дембеле в 2017 году отправил своей матери 200 тысяч евро в качестве подарка на её 40-летие. По словам Фатиматы Дембеле, это был жест внимания и благодарности, не связанный с коммерческой деятельностью или инвестициями.

Однако налоговые органы Франции усомнились в характере перевода. В официальных документах указано, что деньги были отправлены через полгода после дня рождения, а сам перевод поступил на незадекларированный счёт в банке.

Из-за этого налоговая служба посчитала транзакцию не подарком, а финансовой операцией, подлежащей налогообложению.

Судебное разбирательство в Ренне

Теперь мать футболиста требует признать начисление налога незаконным. Иск подан в административный суд города Ренн, где рассматриваются споры между гражданами и государственными учреждениями.

"Мы считаем, что налоговые органы допустили ошибку в интерпретации фактов. Это был подарок, и его нельзя рассматривать как коммерческий перевод", — заявил адвокат Фатиматы Дембеле.

По словам юриста, перевод был совершен именно с личного счёта Усмана Дембеле и не имел отношения к его профессиональной деятельности. Он также подчеркнул, что семья намерена отстаивать свою позицию до конца.

Позиция налоговой службы

Французская налоговая служба утверждает, что перевод нельзя считать классическим "подарком", поскольку он не был задекларирован своевременно и поступил спустя значительный срок после события, к которому был приурочен.

По их мнению, задержка и выбор банковского счёта нарушают правила финансовой прозрачности, установленные законодательством.

"Если перевод не был зарегистрирован в налоговых органах в установленный срок, он рассматривается как неофициальный доход", — отмечают представители ведомства.

В результате налоговая начислила обязательный сбор, включающий ставку подоходного налога и штраф за несвоевременную декларацию.

Адвокат семьи: "Данные налоговой не соответствуют действительности"

Адвокат Фатиматы Дембеле заявил, что выводы налоговиков основаны на ошибочных данных. Он настаивает, что операция была совершена в рамках закона, а задержка связана исключительно с техническими вопросами банка.

"Информация, на которую ссылаются налоговые органы, не соответствует действительности. Мы намерены доказать, что перевод действительно был подарком сына матери", — подчеркнул представитель семьи.

Юрист также добавил, что подобные споры во Франции случаются нередко: крупные суммы, переведённые между членами семьи, часто становятся предметом внимания налоговых служб, даже если не несут коммерческого характера.

Почему дело получило огласку

Имя Усмана Дембеле хорошо известно не только во Франции, но и во всём футбольном мире. Нападающий Пари Сен-Жермен и чемпион мира 2018 года считается одним из самых техничных игроков своего поколения.

С момента перехода из "Барселоны" в ПСЖ летом 2023 года футболист находится под пристальным вниманием СМИ, а любая новость, связанная с ним, мгновенно становится резонансной.

История с налоговым спором его матери получила широкое освещение именно из-за высокого статуса игрока и общественного интереса к его личной жизни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: перевод крупной суммы без официальной декларации.

Последствие: налоговые претензии и судебное разбирательство.

Альтернатива: уведомление налоговых органов о денежном подарке и подача формы don manuel (ручного дарения).

Ошибка: задержка перевода относительно даты события.

Последствие: утрата статуса "подарка" в глазах закона.

Альтернатива: оформление документа о дарении с точной датой и основанием.

Ошибка: использование незадекларированного счёта.

Последствие: подозрение в уклонении от налогообложения.

Альтернатива: переводы только на официально зарегистрированные банковские счета.

Как устроено налогообложение подарков во Франции

Французское законодательство предусматривает налог на дарение, который применяется к денежным переводам между родственниками, если сумма превышает установленный лимит.

Для детей и родителей — необлагаемая сумма составляет 100 000 евро каждые 15 лет .

Всё, что превышает этот порог, подлежит налогообложению по прогрессивной шкале — от 5 до 45% .

Исключения возможны, если доказано, что перевод был спонтанным подарком в честь личного события — например, дня рождения.

Таким образом, если суд признает перевод Усмана Дембеле подарком, налог будет отменён, а начисленные штрафы — аннулированы.

Возможные последствия

Рассмотрение дела запланировано на ближайшие месяцы. Если суд удовлетворит иск, это станет прецедентом, подтверждающим, что подарок от родственника не подлежит налогообложению, даже при несвоевременной регистрации.

В противном случае семье Дембеле придётся оплатить налог и штраф, общая сумма которых может достигать десятков тысяч евро.

Адвокаты уверены, что смогут доказать добросовестность своих клиентов и отсутствие попытки уклониться от уплаты налогов.

Кто такая Фатимата Дембеле

Фатимата Дембеле — мать известного футболиста и его главный доверенный человек. С ранних лет она сопровождала сына на всех этапах карьеры и нередко выступала его финансовым советником.

По словам близких, между Усманом и его матерью очень тёплые отношения. Игрок не раз признавался, что именно она сыграла ключевую роль в его воспитании и становлении как личности.

"Моя мама всегда поддерживала меня и помогала не потеряться в мире футбола", — говорил ранее Усман Дембеле в интервью французскому телевидению.

Итог

Семья Дембеле оказалась в центре необычного юридического спора, где вопрос налоговой классификации денежного перевода приобрёл национальный резонанс. Суд в Ренне должен определить, был ли перевод на 200 тысяч евро реальным подарком или финансовой операцией, подлежащей налогообложению.

Решение по делу ожидается в ближайшие месяцы.