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GAC GS8
GAC GS8
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Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 9:27

Полмиллиона машин отправили на проверку: какие марки чаще других отзывали в России

Почти полмиллиона автомобилей в России оказались объектами отзывных кампаний за 2025 год. Цифра выглядит внушительно, но если разложить её на составляющие, становится заметно, как смещается фокус внимания регулятора с привычных корейских брендов на стремительно растущий поток техники из Китая. Согласно данным Росстандарта, представленным главой ведомства Антоном Шалаевым в Совете Федерации, в сервис отправили 99,3 тысячи машин Hyundai и почти 80 тысяч Kia.

Эти показатели отражают инерцию рынка: корейские бренды долгое время доминировали в объемах продаж, и теперь их огромный парк требует соответствующего объема корректировок. Однако в статистику врывается GAC — компания отозвала 16,9 тысячи автомобилей, что для относительно нового игрока является заметным объемом. Примечательно, что причины отзывов могут быть как критическими, так и чисто программными: например, владельцев почти двух тысяч лифтбеков GAC Uni-V приглашают в сервис для русификации интерфейса.

Проблема "золотого эталона"

Если легковой сегмент в основном корректирует уже проданные машины, то в секторе грузоперевозок Росстандарт перешел к превентивным мерам. В 2025 году было остановлено 65 тысяч грузовиков, преимущественно китайского производства, которые не прошли проверку безопасности.

Здесь вскрылся системный разрыв между сертификацией и реальностью. Антон Шалаев описывает ситуацию как "золотой эталон": производитель предоставляет для одобрения типа транспортного средства (ОТТС) идеальный экземпляр, полностью соответствующий всем нормам безопасности. Однако в серийные поставки приходят машины той же модели, но в иных комплектациях, которые фактически игнорируют требования безопасности.

Суммарно за последние пять лет под отзыв попало более 1,7 млн автомобилей. Эта динамика показывает, что рынок переходит от этапа простого импорта к этапу жесткой фильтрации качества, где разница между "образцом для сертификации" и "машиной в салоне" становится главным риском для безопасности.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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