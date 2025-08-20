Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Курорт в КНДР
Курорт в КНДР
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Свободы меньше, моря больше: что ждёт россиян в Вонсан-Кальме

Первые группы россиян добрались поездом до курорта "Вонсан-Кальма" в КНДР

Новый курорт "Вонсан-Кальма" на побережье Японского моря, открывшийся весной 2025 года, уже принял первых российских туристов. Группа из 47 человек отправилась туда на поезде из Владивостока, чтобы совместить пляжный отдых с экскурсиями по культурным и историческим местам КНДР.

"Тактично, но словно под контролем"
Некоторые путешественники признались, что им не хватало привычной свободы.

"Постоянно с нами, как слежка, никто не ходил. Всё было предельно тактично, стоит это отметить, но некоторой свободы не хватало русскому человеку", — поделилась впечатлениями Наталья Костюкова из Московской области.

Отели и море
Наталья и её мама Ирина выбрали гостиницу на первой линии. Номера показались им специфичными — жёсткие кровати и отсутствие места для сушки вещей. Но в остальном впечатления оказались положительными: чистота, порядок и главное — море.

"Такой воды, такого пляжа, такого дна — всё безупречное, без единого сучка и задоринки — я давно уже не встречала. Замечательно", — отмечает Ирина.

Еда и магазины
Другой участник поездки, Глеб Александров из Ленинградской области, рассказал, что еда оказалась вкусной и "понятной" для россиян:

"В магазинах, куда нас возили, в целом всё есть, и цены очень приятные".

Без интернета, но с общением
Любопытная деталь — во время поездки туристы оказались полностью без интернета. Однако это неожиданно помогло наладить общение: многие участники группы к концу путешествия подружились.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Блог для себя: способ сохранить поездки без суеты соцсетей сегодня в 12:26

Личный опыт: блог-дневник, который хранит эмоции без лишнего шума

Блог не обязательно вести ради лайков. Он может стать личным дневником путешествий — тихим архивом впечатлений, доступным только вам и близким.

Читать полностью » Как блог помогает сохранить впечатления о путешествии сегодня в 11:24

Личный опыт: любительский блог о поездках, который оживляет воспоминания

Любительский блог превращает поездку в историю: эмоции, фото и заметки остаются доступными и для себя, и для друзей.

Читать полностью » Личный опыт: как дневник путешествий помогает сохранить впечатления сегодня в 10:22

Записи в дороге: секрет, почему мои путешествия стали незабываемыми

Дневник в дороге помогает сохранить эмоции, которые фото не передадут. Личный опыт того, как записи оживляют путешествия спустя годы.

Читать полностью » ТОП-5 приложений, которые стоит скачать перед путешествием сегодня в 9:19

Главные помощники: приложения, которые экономят время и нервы в путешествии

Пять приложений, которые стоит установить заранее: они помогут не потеряться, найти жильё и еду, сэкономить деньги и сохранить впечатления.

Читать полностью » Как я использую заметки и метки на картах в путешествии сегодня в 8:18

Личный опыт: почему я всегда готовлю карту для путешествия заранее

Метки и заметки на картах делают поездку в разы удобнее: отель, кафе, аптеки и видовые точки всегда под рукой, даже без интернета.

Читать полностью » Медленные путешествия: как получать максимум впечатлений сегодня в 7:15

Slow travel: как медленные путешествия меняют восприятие отдыха

Медленные путешествия дают глубину: вы исследуете место без спешки, замечаете детали и возвращаетесь отдохнувшими.

Читать полностью » Как путешествия влияют на память и восприятие времени сегодня в 6:13

Психология восприятия: почему один день в поездке запоминается ярче недели дома

В поездках время будто течёт иначе: день кажется длиннее, а воспоминания остаются ярче. Разбираемся, как это связано с психологией.

Читать полностью » Психология путешествий: почему важнее глубина, а не количество достопримечательностей сегодня в 5:11

Личный опыт: секрет насыщенных путешествий, о котором молчат гиды

В погоне за количеством точек в маршруте мы часто теряем эмоции. Гораздо ценнее остановиться, задержаться и почувствовать атмосферу города.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Режиссёр "Топ Гана: Мэверик" признался, что обязан карьерой Дэвиду Финчеру
Наука и технологии

Археологи обнаружили древнюю деревню Вифсаиду после лесного пожара в Израиле
Красота и здоровье

Эксперты перечислили ежедневные привычки, которые снижают риски болезней
Авто и мото

Nissan и LiCAP разработают технологию сухих электродов для твердотельных батарей
Спорт и фитнес

Врач рассказал, как улучшить кровообращение в ногах на работе
Наука и технологии

Археологи обнаружили каменные орудия возрастом 2,6 миллиона лет в Африке
Дом

Натуральное средство от тараканов: огурец помогает избавиться от непрошеных гостей
Еда

Диетолог рекомендовала пить минералку для улучшения пищеварения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru