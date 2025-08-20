Свободы меньше, моря больше: что ждёт россиян в Вонсан-Кальме

Новый курорт "Вонсан-Кальма" на побережье Японского моря, открывшийся весной 2025 года, уже принял первых российских туристов. Группа из 47 человек отправилась туда на поезде из Владивостока, чтобы совместить пляжный отдых с экскурсиями по культурным и историческим местам КНДР.

"Тактично, но словно под контролем"

Некоторые путешественники признались, что им не хватало привычной свободы.

"Постоянно с нами, как слежка, никто не ходил. Всё было предельно тактично, стоит это отметить, но некоторой свободы не хватало русскому человеку", — поделилась впечатлениями Наталья Костюкова из Московской области.

Отели и море

Наталья и её мама Ирина выбрали гостиницу на первой линии. Номера показались им специфичными — жёсткие кровати и отсутствие места для сушки вещей. Но в остальном впечатления оказались положительными: чистота, порядок и главное — море.

"Такой воды, такого пляжа, такого дна — всё безупречное, без единого сучка и задоринки — я давно уже не встречала. Замечательно", — отмечает Ирина.

Еда и магазины

Другой участник поездки, Глеб Александров из Ленинградской области, рассказал, что еда оказалась вкусной и "понятной" для россиян:

"В магазинах, куда нас возили, в целом всё есть, и цены очень приятные".

Без интернета, но с общением

Любопытная деталь — во время поездки туристы оказались полностью без интернета. Однако это неожиданно помогло наладить общение: многие участники группы к концу путешествия подружились.