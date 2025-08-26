Планка против спины: чем рискуют полные люди на тренировке

Многие считают планку и отжимания универсальными упражнениями для всех. Однако тренер-преподаватель Александр Велков предупреждает: людям с лишним весом такие нагрузки могут быть вредны.

В чём опасность

При большом весе тело испытывает дополнительные трудности при удержании правильного положения:

провисающие ткани тянут корпус вниз,

чтобы сохранить прямую спину, организм включает компенсаторные механизмы,

нагрузка распределяется неправильно и перегружает мышцы спины, позвоночник и суставы.

"В итоге будут задействованы компенсаторные системы организма, то есть мышцы, которые при данном положении тела вообще не должны работать. Это повлечет за собой только боль и повреждения", — поясняет Велков.

Вывод

Для людей с лишним весом планка и отжимания не только малоэффективны, но и потенциально травмоопасны. Важно выбирать упражнения, которые не перегружают суставы и позволяют работать с мышцами безопасно.