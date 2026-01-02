Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Практическое занятие с инструктором
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:14

Ответственность сдвинули в прошлое: автошколам приписывают то, что им не подвластно

Автошколы отвечают за обучение, а не за поведение водителей на дороге — эксперты

Идея оценивать автошколы по количеству дорожно-транспортных происшествий с участием их выпускников вызывает серьёзные вопросы у профессионального сообщества. Такой подход, по мнению экспертов, не отражает реального качества обучения и перекладывает ответственность за поведение водителей на тех, кто не может на него влиять напрямую. Об этом сообщает издание "За рулем" со ссылкой на позицию представителей отрасли.

Почему аварийность — неверный критерий

Автоэксперт Народного фронта и вице-президент Гильдии автошкол России Алексей Нестеренко подчёркивает, что автошколы отвечают исключительно за обучение, а не за дальнейшее поведение человека за рулём. Формирование культуры вождения и ответственности, по его словам, начинается задолго до получения водительских прав и выходит за рамки образовательных программ.

"Оценивать автошколы с точки зрения числа их выпускников, попадающих в ДТП, нельзя, потому что автошкола отвечает за подготовку, а не за воспитание водителя, это нужно прививать с детства", — отметил автоэксперт Народного фронта и вице-президент Гильдии автошкол России Алексей Нестеренко.

Эксперт считает, что подобная логика приводит к подмене понятий и не учитывает множество факторов, влияющих на аварийность начинающих водителей.

Попытки рейтингов и их ограничения

Нестеренко напомнил, что в России уже предпринимались попытки оценивать автошколы по формальным показателям. В частности, рассматривались рейтинги, основанные на доле учеников, сдавших экзамены с первого раза. Однако и такие подходы вызывали споры, поскольку не всегда отражали реальный уровень подготовки.

По его мнению, нынешние инициативы выглядят чрезмерными. Если следовать логике оценки по ДТП, можно было бы составлять рейтинги инспекторов, которые являются последним звеном перед выдачей водительских удостоверений. Но и это, как подчёркивает эксперт, не дало бы объективной картины, поскольку аварийность зависит от множества обстоятельств.

Требования к обучению и реальная практика

Отдельно Нестеренко обратил внимание на установленные нормативы обучения. Перед выдачей прав автошкола обязана обеспечить не менее 138 часов теоретической подготовки и 56 часов практических занятий. Эти требования призваны повысить уровень знаний и навыков будущих водителей.

На практике, как отмечает эксперт, нормы часто нарушаются. Полное соблюдение стандартов существенно увеличивает стоимость обучения, из-за чего автошколы и ученики нередко идут на компромиссы. В итоге обсуждение критериев оценки подменяет более важный вопрос — контроль за фактическим качеством и объёмом обучения.

Проверка патрубков на морозе вызывает течь антифриза — специалист вчера в 11:09
Почему новая сигнализация сажает аккумулятор насмерть — простая причина, о которой не думают

Чрезмерная подготовка к зиме может навредить машине. Какие ошибки в проверке патрубков, дооснащении, смазке уплотнителей и выборе шин ускоряют поломки.

Французская компания предложила прицепы для подзарядки электромобилей в пути - За рулем вчера в 9:40
Дальние поездки для электрокаров остаются лотереей: новый проект пытается это исправить

Французская компания предложила прицепы для подзарядки электромобилей в дороге. Идея обещает удобство, но вызывает вопросы у экспертов.

Алкоголь замедляет реакцию водителя независимо от стажа — Авто Mail вчера в 7:51
В эти мифы об алкоголе верят годами — и именно они чаще всего подводят за рулём

Контроль за нетрезвыми водителями ужесточается, а мифы об алкоголе за рулём по-прежнему вводят в заблуждение. Разбираемся, где факты, а где опасные иллюзии.

Дальний свет перед запуском вредит аккумулятору в мороз — автоэксперт вчера в 3:47
Секрет зимнего запуска, о котором молчат автопроизводители: почему старый трюк с фарами теперь вреден

Зимний запуск двигателя может навредить авто, если делать типичные ошибки. Почему дальний свет не спасает АКБ и что важно выключить перед стартом.

Skoda Kodiaq разочаровывает владельцев зимой и на бездорожье — 110KM.RU 31.12.2025 в 22:10
Этот кроссовер кажется очевидным выбором, пока не поживёшь с ним подольше

Skoda Kodiaq долго считался почти идеальным кроссовером, но отзывы владельцев раскрыли неожиданные проблемы с комфортом, электроникой и надежностью модели.

Агрессивная езда быстро стирает протектор зимней резины — автоэксперты 31.12.2025 в 18:07
Хотите, чтобы шипы не вылетали после первой недели езды? Перестаньте делать это сразу после замены

В автомастерской объяснили, как продлить срок службы зимних шин: правильная замена, давление, спокойная езда и обязательная обкатка нового комплекта.

Покупка автомобиля у частника часто сопровождается скрытыми проблемами — соцсети 31.12.2025 в 14:21
Эти слова в объявлении звучат безобидно — но именно после них начинаются проблемы

Частники часто продают авто "без проблем", но умалчивают о ремонте, пробеге и ограничениях. Разбираем, что проверить на осмотре и в документах.

Водители обязаны останавливаться по жесту руки инспектора — МВД 31.12.2025 в 10:01
Почему инспектор может остановить вас просто рукой — и что будет, если сделать вид, что не заметил

В МВД объяснили, почему водитель обязан остановиться по требованию инспектора даже без жезла, и в каких ситуациях сигнал рукой особенно распространён.

Читать полностью »

