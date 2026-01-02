Ответственность сдвинули в прошлое: автошколам приписывают то, что им не подвластно

Идея оценивать автошколы по количеству дорожно-транспортных происшествий с участием их выпускников вызывает серьёзные вопросы у профессионального сообщества. Такой подход, по мнению экспертов, не отражает реального качества обучения и перекладывает ответственность за поведение водителей на тех, кто не может на него влиять напрямую. Об этом сообщает издание "За рулем" со ссылкой на позицию представителей отрасли.

Почему аварийность — неверный критерий

Автоэксперт Народного фронта и вице-президент Гильдии автошкол России Алексей Нестеренко подчёркивает, что автошколы отвечают исключительно за обучение, а не за дальнейшее поведение человека за рулём. Формирование культуры вождения и ответственности, по его словам, начинается задолго до получения водительских прав и выходит за рамки образовательных программ.

"Оценивать автошколы с точки зрения числа их выпускников, попадающих в ДТП, нельзя, потому что автошкола отвечает за подготовку, а не за воспитание водителя, это нужно прививать с детства", — отметил автоэксперт Народного фронта и вице-президент Гильдии автошкол России Алексей Нестеренко.

Эксперт считает, что подобная логика приводит к подмене понятий и не учитывает множество факторов, влияющих на аварийность начинающих водителей.

Попытки рейтингов и их ограничения

Нестеренко напомнил, что в России уже предпринимались попытки оценивать автошколы по формальным показателям. В частности, рассматривались рейтинги, основанные на доле учеников, сдавших экзамены с первого раза. Однако и такие подходы вызывали споры, поскольку не всегда отражали реальный уровень подготовки.

По его мнению, нынешние инициативы выглядят чрезмерными. Если следовать логике оценки по ДТП, можно было бы составлять рейтинги инспекторов, которые являются последним звеном перед выдачей водительских удостоверений. Но и это, как подчёркивает эксперт, не дало бы объективной картины, поскольку аварийность зависит от множества обстоятельств.

Требования к обучению и реальная практика

Отдельно Нестеренко обратил внимание на установленные нормативы обучения. Перед выдачей прав автошкола обязана обеспечить не менее 138 часов теоретической подготовки и 56 часов практических занятий. Эти требования призваны повысить уровень знаний и навыков будущих водителей.

На практике, как отмечает эксперт, нормы часто нарушаются. Полное соблюдение стандартов существенно увеличивает стоимость обучения, из-за чего автошколы и ученики нередко идут на компромиссы. В итоге обсуждение критериев оценки подменяет более важный вопрос — контроль за фактическим качеством и объёмом обучения.