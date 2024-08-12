Стало известно, что Украину ждет ответный удар за нападение на Курскую область

Украинские власти опасаются того, что России может нанести агрессивный ответный удар из-за нападения ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает британское издание The Times, ссылаясь на свои источники в украинском командовании.
Так, по словам одного из высокопоставленных чиновников в министерстве обороны Украины, российская сторона может предпринять "что-то грандиозное". При этом в Киеве допустили, что ВС РФ могут нанести удар по важным объектам в украинской столице, включая парламент и другие правительственные здания.
"Россия чувствует необходимость дать жесткий ответ, чтобы показать миру, что она всемогуща", — заявил один из собеседников The Times.
Уточняется, что удар российских войск может быть нанесен при использовании сотен различных ракет, а также беспилотников.
Фото: commons.wikimedia.org/W. Bulach
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