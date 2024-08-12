Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 87,992
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 95,1844
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Стало известно, что Украину ждет ответный удар за нападение на Курскую область

The Times: Украина ждет агрессивный ответ РФ на атаки ВСУ в Курской области

Украинские власти опасаются того, что России может нанести агрессивный ответный удар из-за нападения ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает британское издание The Times, ссылаясь на свои источники в украинском командовании.

Так, по словам одного из высокопоставленных чиновников в министерстве обороны Украины, российская сторона может предпринять "что-то грандиозное". При этом в Киеве допустили, что ВС РФ могут нанести удар по важным объектам в украинской столице, включая парламент и другие правительственные здания.

"Россия чувствует необходимость дать жесткий ответ, чтобы показать миру, что она всемогуща", — заявил один из собеседников The Times.

Уточняется, что удар российских войск может быть нанесен при использовании сотен различных ракет, а также беспилотников.

Фото: commons.wikimedia.org/W. Bulach

Мир

Вице-премьер Вулин: жизни Вучича угрожают противники его политики и наркокланы

Вице-премьер Вулин: жизни Вучича угрожают противники его политики и наркокланы

Жизнь сербского лидера Александра Вучича находится в опасности из-за противников его политики и международных группировок наркоторговцев. Такое мнение высказал в беседе с российским агентством РИА Новости сербский государственный и политический деятель Александр Вулин, который на данный момент занимает пост вице-премьера.

Читать полностью
Филиппо призвал остановить НАТО после атаки на ЗАЭС

Филиппо призвал остановить НАТО после атаки на ЗАЭС

Французский политик Флориан Филиппо, который на данный момент является лидером политической партии "Патриоты", считает виновной Организацию Североатлантического договора в эскалации конфликтной ситуации после ударов по Запорожской АЭС, в результате которых начала гореть система охлаждения. Такое мнение он высказал в социальных сетях, информирует РИА Новости.

Читать полностью

Общество

Юрий Куклачёв рассказал, что перенёс 2 остановки сердца

Юрий Куклачёв рассказал, что перенёс 2 остановки сердца

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв сообщил, что сейчас прекрасно себя чувствует.

Читать полностью
Врач Русакова: в магазине лучше выбрать соки без добавок и красителей

Врач Русакова: в магазине лучше выбрать соки без добавок и красителей

Диетолог Дарья Русакова порекомендовала выбирать соки без добавок и красителей, особенно из линейки детского питания, так как они содержат больше витаминов и пищевых волокон. Однако употреблять их следует не чаще двух раз в неделю.

Читать полностью

Новости