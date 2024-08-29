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Россияне стали переходить на отечественные платформы для создания сайтов
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Отток пользователей от международных к российским веб-платформам усиливается

Россияне стали переходить на отечественные платформы для создания сайтов

Согласно последним данным, предоставленным компанией "Рег.ру", российские пользователи всё чаще отказываются от использования зарубежных онлайн-платформ для создания сайтов на доменных зонах. ru и. рф.

За последний год значительное уменьшение количества пользователей замечено на популярных зарубежных сервисах: Wix потерял 33% российских пользователей, Joomla — 9%, Drupal — 8%, а WordPress — 1%.

Компания "Рег.ру" также отметила, что с 9 сентября текущего года Россия потеряет доступ к ещё одному зарубежному сервису — Lightspeed, что станет двенадцатым случаем ограничения работы иностранных онлайн-сервисов для создания сайтов в России. На момент ограничения доступа к Lightspeed, сервис насчитывал около 200 тысяч российских пользователей.

В то же время, наблюдается заметный рост популярности отечественных альтернатив. Так, количество сайтов на платформе Tilda, зарегистрированных на доменных зонах. ru и. рф, увеличилось на 34%. Конструкторы сайтов от "Рег.ру" и MODX также показали рост на 9% и 3% соответственно.

Дмитрий Блохин, руководитель направления "Рег.решения" в "Рег.ру", подчеркнул важность и удобство использования конструкторов сайтов, особенно для малого и среднего бизнеса.

Он отметил, что такие платформы позволяют предпринимателям быстро и эффективно создавать веб-сайты с привлекательным дизайном и необходимыми функциональными возможностями. Блохин также выразил уверенность в том, что наличие качественных отечественных платформ может компенсировать уход многих зарубежных сервисов.

Фото: unsplash.com (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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