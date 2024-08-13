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Ирландский чемпион ОИ-2024 не смог принять участие в закрытии Игр из-за отравления в Сене
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  • Опубликована сегодня в 5:06

Ирландский пловец не смог быть знаменосцем на закрытии ОИ-2024 из-за отравления после заплыва в Сене

Ирландский чемпион ОИ-2024 не смог принять участие в закрытии Игр из-за отравления в Сене

Ирландский пловец Дэниел Уиффен, золотой медалист Олимпийских игр 2024 года на дистанции 800 метров вольным стилем, был госпитализирован после заплыва в реке Сена и не смог принять участие в церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2024 года. Он был назначен знаменосцем Ирландии.

В своём сообщении на личной странице в социальных сетях Уиффен выразил глубокое разочарование по поводу того, что упустил возможность стать знаменосцем сборной Ирландии накануне вечером. В воскресенье пловец был вынужден обратиться в больницу из-за инфекции, но сейчас чувствует себя лучше.

"Я невероятно разочарован тем, что упустил возможность быть знаменосцем сборной Ирландии вчера вечером. В воскресенье я помчался в больницу, так как мне было очень плохо из-за инфекции, сейчас я чувствую себя лучше", — написал Уиффен на своей странице в соцсетях.

23-летний Уиффен также завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Париже. По данным RMC Sport, спортсмену стало плохо через два дня после участия в заплыве на 10 километров на открытой воде в Сене, где он занял 18-е место. Пловец был госпитализирован, а на церемонии закрытия его заменила пловчиха Мона Макшерри.

Летние Олимпийские игры в Париже завершились в воскресенье, 11 августа. В соревнованиях участвовали 15 российских спортсменов в статусе нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, завоевав серебро в парном разряде.

Фото: commons.wikimedia.org/Skyguy414 (public domain)

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