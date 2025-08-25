Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Женщина с отравлением
Опубликована сегодня в 22:49

Массовое отравление на дагестанской турбазе: пострадали в основном дети

В Дагестане на базе отдыха "Рубас" в Дербентском районе зафиксировано массовое отравление: 28 человек, включая 25 детей, обратились за медицинской помощью с симптомами пищевой токсикоинфекции. По данным МЧС республики, 19 пострадавших были госпитализированы в Дербентскую центральную больницу, среди них 17 несовершеннолетних.

Состояние детей оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет. У пациентов наблюдаются типичные симптомы: тошнота, рвота и диарея. Трое взрослых уже выписаны после оказания медицинской помощи. Местные власти и медики обеспечили стационар всем необходимым для лечения.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование направлено на выявление причин инцидента, включая проверку качества продуктов и соблюдения санитарных норм на турбазе.

Эксперты обращают внимание, что это уже не первый случай массовых отравлений на объектах отдыха в Дагестане, а это говорит о системных проблемах в контроле за соблюдением стандартов безопасности в сфере туристических услуг.

