Смертельный коктейль: как незамерзающая жидкость стала причиной гибели людей

В Сосновом Бору Ленинградской области произошло трагическое происшествие: трое мужчин скончались, а одна женщина находится в тяжелом состоянии после употребления незамерзающей жидкости, которую они приняли за алкогольный напиток. По предварительным данным, смерть наступила в результате тяжелого токсического отравления.

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье о производстве и реализации продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Расследование показало, что в розничную продажу поступила контрафактная продукция, которая по какой-то причине оказалась доступной для приобретения в качестве алкогольного напитка.

Сейчас следователи устанавливают цепочку поставки опасной жидкости, а также проверяют торговые точки, где могла продаваться эта продукция. Особое внимание уделяется выяснению обстоятельств, которые позволили опасному веществу попасть в свободную продажу и быть воспринятым как алкоголь.

Это не первый случай отравления суррогатным алкоголем в регионе. Эксперты напоминают, что незамерзающие жидкости содержат смертельно опасные химические соединения, такие как метанол или этиленгликоль, которые при употреблении внутрь вызывают необратимые поражения внутренних органов и в большинстве случаев приводят к летальному исходу.

Местные власти ужесточают контроль за оборотом потенциально опасных жидкостей, а правоохранительные органы проводят рейды по выявлению точек несанкционированной торговли. Медики призывают граждан быть предельно внимательными и ни в коем случае не употреблять в пищу или в качестве напитков вещества, не предназначенные для этого.

Состояние госпитализированной женщины остается тяжелым, врачи борются за ее жизнь. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к этой трагедии.