Алкоголь
Алкоголь
© commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:17

Выпил — и исчез из реальности: симптомы, при которых счёт идёт на минуты

Врач объяснил, как отличить пьяный сон от опасной алкогольной интоксикации

Пьяный сон или угроза жизни? Разница может быть тонкой, а время — критически важным. Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Руслан Исаев в интервью "Ленте.ру" рассказал, как распознать тяжёлую алкогольную интоксикацию и почему нельзя ждать, что "просто отойдёт".

Главные тревожные сигналы
По словам Исаева, обычное опьянение легко спутать с отравлением, особенно если человек уже теряет контакт с реальностью. Вот на что важно обращать внимание:

  • Неукротимая рвота, особенно с примесью желчи или крови;
  • Резкое головокружение, потеря равновесия, спутанная речь;
  • Невозможность стоять или двигаться самостоятельно;
  • Невнятные ответы, закрытые глаза, отсутствие реакции на речь и боль — всё это говорит не о сне, а об угнетении сознания.

"Если человек не открывает глаза и не реагирует на боль — это уже не сон. Это потенциально опасное состояние, требующее немедленного вмешательства", — подчеркивает врач.

Алкогольное отравление или психоз?
Иногда интоксикация может сопровождаться дезориентацией:

  • человек не понимает, где он;
  • не узнаёт близких;
  • становится агрессивным или наоборот — слишком вялым и заторможенным.

Исаев поясняет: такие проявления могут быть первичными признаками алкогольного отравления или психоза. Особенно опасны:

  • учащённый пульс и перебои в сердечном ритме;
  • неровное или замедленное дыхание.

Критические симптомы: промедление может стоить жизни
Врач назвал целый ряд состояний, при которых немедленно нужно вызывать скорую:

  • потеря сознания с рвотой и недержанием мочи — это может говорить о судорогах или потере глубинных рефлексов;
  • поверхностное, шумное дыхание с паузами, хрипы или дыхание, похожее на храп;
  • холодная, липкая или синюшная кожа;
  • резкое падение температуры тела;
  • судороги.

Каждая из этих реакций — повод не ждать, а действовать. Чем быстрее окажется помощь, тем выше шансы сохранить жизнь.

