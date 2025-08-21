Выпил — и исчез из реальности: симптомы, при которых счёт идёт на минуты

Пьяный сон или угроза жизни? Разница может быть тонкой, а время — критически важным. Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Руслан Исаев в интервью "Ленте.ру" рассказал, как распознать тяжёлую алкогольную интоксикацию и почему нельзя ждать, что "просто отойдёт".

Главные тревожные сигналы

По словам Исаева, обычное опьянение легко спутать с отравлением, особенно если человек уже теряет контакт с реальностью. Вот на что важно обращать внимание:

Неукротимая рвота, особенно с примесью желчи или крови;

Резкое головокружение, потеря равновесия, спутанная речь;

Невозможность стоять или двигаться самостоятельно;

Невнятные ответы, закрытые глаза, отсутствие реакции на речь и боль — всё это говорит не о сне, а об угнетении сознания.

"Если человек не открывает глаза и не реагирует на боль — это уже не сон. Это потенциально опасное состояние, требующее немедленного вмешательства", — подчеркивает врач.

Алкогольное отравление или психоз?

Иногда интоксикация может сопровождаться дезориентацией:

человек не понимает, где он;

не узнаёт близких;

становится агрессивным или наоборот — слишком вялым и заторможенным.

Исаев поясняет: такие проявления могут быть первичными признаками алкогольного отравления или психоза. Особенно опасны:

учащённый пульс и перебои в сердечном ритме;

неровное или замедленное дыхание.

Критические симптомы: промедление может стоить жизни

Врач назвал целый ряд состояний, при которых немедленно нужно вызывать скорую:

потеря сознания с рвотой и недержанием мочи — это может говорить о судорогах или потере глубинных рефлексов;

поверхностное, шумное дыхание с паузами, хрипы или дыхание, похожее на храп;

холодная, липкая или синюшная кожа;

резкое падение температуры тела;

судороги.

Каждая из этих реакций — повод не ждать, а действовать. Чем быстрее окажется помощь, тем выше шансы сохранить жизнь.