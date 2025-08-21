Выпил — и исчез из реальности: симптомы, при которых счёт идёт на минуты
Пьяный сон или угроза жизни? Разница может быть тонкой, а время — критически важным. Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Руслан Исаев в интервью "Ленте.ру" рассказал, как распознать тяжёлую алкогольную интоксикацию и почему нельзя ждать, что "просто отойдёт".
Главные тревожные сигналы
По словам Исаева, обычное опьянение легко спутать с отравлением, особенно если человек уже теряет контакт с реальностью. Вот на что важно обращать внимание:
- Неукротимая рвота, особенно с примесью желчи или крови;
- Резкое головокружение, потеря равновесия, спутанная речь;
- Невозможность стоять или двигаться самостоятельно;
- Невнятные ответы, закрытые глаза, отсутствие реакции на речь и боль — всё это говорит не о сне, а об угнетении сознания.
"Если человек не открывает глаза и не реагирует на боль — это уже не сон. Это потенциально опасное состояние, требующее немедленного вмешательства", — подчеркивает врач.
Алкогольное отравление или психоз?
Иногда интоксикация может сопровождаться дезориентацией:
- человек не понимает, где он;
- не узнаёт близких;
- становится агрессивным или наоборот — слишком вялым и заторможенным.
Исаев поясняет: такие проявления могут быть первичными признаками алкогольного отравления или психоза. Особенно опасны:
- учащённый пульс и перебои в сердечном ритме;
- неровное или замедленное дыхание.
Критические симптомы: промедление может стоить жизни
Врач назвал целый ряд состояний, при которых немедленно нужно вызывать скорую:
- потеря сознания с рвотой и недержанием мочи — это может говорить о судорогах или потере глубинных рефлексов;
- поверхностное, шумное дыхание с паузами, хрипы или дыхание, похожее на храп;
- холодная, липкая или синюшная кожа;
- резкое падение температуры тела;
- судороги.
Каждая из этих реакций — повод не ждать, а действовать. Чем быстрее окажется помощь, тем выше шансы сохранить жизнь.
