Отработка для педагогов больше не обязательна: что Путин сказал о будущем медиков и учителей

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии прокомментировал вопрос обязательной отработки для выпускников вузов. Он заявил, что обязательная отработка не будет распространяться на выпускников педагогических вузов, а также не исключил возможность отмены обязательной отработки для выпускников медицинских вузов в будущем.

Отработка для педагогов

По словам Путина, выпускники педагогических вузов не будут обязаны работать в системе образования в обязательном порядке после окончания учебы. Это изменение направлено на облегчение условий для молодых специалистов, работающих в области образования.

Возможная отмена для медиков

"Обязательная отработка не распространится на выпускников педагогических вузов", — отметил Владимир Путин.

Что касается выпускников медицинских вузов, Путин отметил, что в будущем возможна отмена обязательной отработки для этой категории студентов. Однако точных сроков для таких изменений пока не указано.