Отработка для педагогов больше не обязательна: что Путин сказал о будущем медиков и учителей
Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии прокомментировал вопрос обязательной отработки для выпускников вузов. Он заявил, что обязательная отработка не будет распространяться на выпускников педагогических вузов, а также не исключил возможность отмены обязательной отработки для выпускников медицинских вузов в будущем.
Отработка для педагогов
По словам Путина, выпускники педагогических вузов не будут обязаны работать в системе образования в обязательном порядке после окончания учебы. Это изменение направлено на облегчение условий для молодых специалистов, работающих в области образования.
Возможная отмена для медиков
"Обязательная отработка не распространится на выпускников педагогических вузов", — отметил Владимир Путин.
Что касается выпускников медицинских вузов, Путин отметил, что в будущем возможна отмена обязательной отработки для этой категории студентов. Однако точных сроков для таких изменений пока не указано.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru