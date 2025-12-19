Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Владимир Путин
Владимир Путин
© commons.wikimedia.org by Алексей Даничев is licensed under CC BY 4.0
Главная / Россия
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:53

Отработка для педагогов больше не обязательна: что Путин сказал о будущем медиков и учителей

Выпускники педагогических вузов освобождены от обязательной отработки – Путин

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии прокомментировал вопрос обязательной отработки для выпускников вузов. Он заявил, что обязательная отработка не будет распространяться на выпускников педагогических вузов, а также не исключил возможность отмены обязательной отработки для выпускников медицинских вузов в будущем.

Отработка для педагогов

По словам Путина, выпускники педагогических вузов не будут обязаны работать в системе образования в обязательном порядке после окончания учебы. Это изменение направлено на облегчение условий для молодых специалистов, работающих в области образования.

Возможная отмена для медиков

"Обязательная отработка не распространится на выпускников педагогических вузов", — отметил Владимир Путин.

Что касается выпускников медицинских вузов, Путин отметил, что в будущем возможна отмена обязательной отработки для этой категории студентов. Однако точных сроков для таких изменений пока не указано.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Севастополе начата проверка по факту невыплаты зарплаты работникам кафе — СК России сегодня в 13:44
Севастополь в центре скандала — невыплата зарплаты становится причиной уголовного расследования

В Севастополе началась проверка по факту невыплаты заработной платы сотрудникам общепита за более чем два месяца. Следователи устанавливают пострадавших и сроки нарушений.

Читать полностью » В Крыму увеличилось количество нападений волков и лис на людей — Валерий Иванов сегодня в 13:39
Дикие звери на грани вторжения — бешенство в Крыму угрожает людям и скоту

В Крыму зафиксирован рост случаев бешенства, связанных с нападениями заражённых волков и лис, в том числе в жилых зонах. Власти принимают меры для предотвращения распространения болезни.

Читать полностью » Путин посоветовал сразу класть трубку при разговоре о деньгах сегодня в 13:21
Путин дал совет по общению с мошенниками: простое правило, которое спасает в эпоху ИИ

Владимир Путин на Прямой линии дал жёсткий и универсальный совет, который, по его словам, помогает защититься от мошенников даже в эпоху ИИ.

Читать полностью » Жители Кубани чаще считают питание сбалансированным — исследование Золотое-Молодое сегодня в 12:11
Все стали есть лучше, кроме самого опасного: исследование вскрыло главный изъян рациона

В Краснодарском крае растет интерес к здоровому питанию, но несмотря на позитивные изменения, проблемы с потреблением сахара и соли остаются актуальными.

Читать полностью » Более половины россиян рассматривают винные поездки как формат отдыха — Роскачество сегодня в 11:59
Море отступает на второй план: Юг России нашёл новый магнит для туристов

Краснодарский край стал одним из лидеров по росту винного туризма: путешественники все чаще выбирают энотуризм как самостоятельную цель поездки.

Читать полностью » В Краснодарском крае масштабируют внедрение роботизации — министр Юртаев сегодня в 11:53
Кнопку нажали — и завод изменился за 60 дней: на Кубани запустили тихую промышленную революцию

В Краснодаре представили быстрые решения по роботизации производств — регион готов масштабировать автоматизацию как стратегический ресурс для бизнеса.

Читать полностью » сегодня в 11:03
Провал проекта Чубайса дошёл до суда — счёт иска идёт на миллиарды

"Роснано" требует почти 12 млрд рублей с Анатолия Чубайса и его команды, обвиняя их в убытках из-за неудачного проекта памяти MRAM.

Читать полностью » Присяга при получении российского гражданства станет обязательной с 14 лет — Совет Федерации сегодня в 10:49
Правила получения гражданства РФ поменялись — изменение затронет даже несовершеннолетних

Совет Федерации одобрил закон, который снижает возраст обязательного принесения присяги гражданина России с 18 до 14 лет.

Читать полностью »

Новости
Россия
Путин заявил, что водоснабжение в Донецке стабилизируется после контроля ВС РФ за Славянском
Еда
Яичная запеканка идеально подойдет на завтрака для большой компании в новогоднее утро— Serious Eats
Россия
Владимир Путин заявил, что Россия не начала конфликт в Украине, а была вынуждена вмешаться
Дом
Генеральная уборка без плана отнимает силы — эксперты по быту
Авто и мото
Вэй Цзяньцзюнь раскритиковал тренды в китайском автопроме — GWM
Авто и мото
Ослабленный стояночный тормоз проявляется увеличенным ходом рычага и откатом автомобиля — автомеханики
Общество
Путин пообещал проработать компенсации за утрату второго жилья в Белгороде
Питомцы
Моллинезии могут менять пол для выживания популяции — эксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet