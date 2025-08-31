Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Отдых оборачивается болезнью: как отпуск может сломать здоровье

Медики: смена климата и резкий отдых после стресса могут вызвать отпускную болезнь

Отпуск часто ассоциируется с отдыхом и восстановлением сил, но именно в этот период многие сталкиваются с неожиданными проблемами со здоровьем. О причинах так называемой "отпускной болезни" рассказала врач общей практики, главный врач клиники Golden Care Анастасия Гольцман в интервью "Ленте.ру".

Гормоны стресса и резкий переход
"Ухудшение самочувствия на отдыхе многие исследователи связывают с изменением концентрации гормонов стресса — кортизола и адреналина. Их колебания возникают из-за перехода от напряженного рабочего графика к расслабленному отпускному", — объяснила врач.

Новая среда и хронические болезни
Дополнительным фактором становится смена привычных условий:

  • новая вода,
  • другая температура и влажность,
  • изменение уровня физической активности.

По словам Гольцман, это особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями. Например, жара может вызвать скачки давления или аритмию.

Ошибки в приеме лекарств
Еще одна распространенная причина проблем в отпуске — самовольный отказ от терапии.

"Нередки случаи, когда человек, который должен принимать те или иные лекарства на постоянной основе, решает сделать перерыв, чтобы организм "отдохнул" от лечения. Такой подход в корне неверен и может обернуться негативными последствиями", — подчеркнула врач.

