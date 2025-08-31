Отдых оборачивается болезнью: как отпуск может сломать здоровье
Отпуск часто ассоциируется с отдыхом и восстановлением сил, но именно в этот период многие сталкиваются с неожиданными проблемами со здоровьем. О причинах так называемой "отпускной болезни" рассказала врач общей практики, главный врач клиники Golden Care Анастасия Гольцман в интервью "Ленте.ру".
Гормоны стресса и резкий переход
"Ухудшение самочувствия на отдыхе многие исследователи связывают с изменением концентрации гормонов стресса — кортизола и адреналина. Их колебания возникают из-за перехода от напряженного рабочего графика к расслабленному отпускному", — объяснила врач.
Новая среда и хронические болезни
Дополнительным фактором становится смена привычных условий:
- новая вода,
- другая температура и влажность,
- изменение уровня физической активности.
По словам Гольцман, это особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями. Например, жара может вызвать скачки давления или аритмию.
Ошибки в приеме лекарств
Еще одна распространенная причина проблем в отпуске — самовольный отказ от терапии.
"Нередки случаи, когда человек, который должен принимать те или иные лекарства на постоянной основе, решает сделать перерыв, чтобы организм "отдохнул" от лечения. Такой подход в корне неверен и может обернуться негативными последствиями", — подчеркнула врач.
