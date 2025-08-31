Отдых оборачивается болезнью: как отпуск может сломать здоровье

Отпуск часто ассоциируется с отдыхом и восстановлением сил, но именно в этот период многие сталкиваются с неожиданными проблемами со здоровьем. О причинах так называемой "отпускной болезни" рассказала врач общей практики, главный врач клиники Golden Care Анастасия Гольцман в интервью "Ленте.ру".

Гормоны стресса и резкий переход

"Ухудшение самочувствия на отдыхе многие исследователи связывают с изменением концентрации гормонов стресса — кортизола и адреналина. Их колебания возникают из-за перехода от напряженного рабочего графика к расслабленному отпускному", — объяснила врач.

Новая среда и хронические болезни

Дополнительным фактором становится смена привычных условий:

новая вода,

другая температура и влажность,

изменение уровня физической активности.

По словам Гольцман, это особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями. Например, жара может вызвать скачки давления или аритмию.

Ошибки в приеме лекарств

Еще одна распространенная причина проблем в отпуске — самовольный отказ от терапии.