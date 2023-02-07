Российские туристы не спешат отказываться от путевок в Турцию. Как говорят туроператоры, природные катаклизмы не мешают не мешают отдыхать их клиентам, потому что они находятся на большом расстоянии от мест бедствия: 700-1000 километров от эпицентров землятресения.
"Многие узнают о землетрясениях из новостей. Так что нас никто не просит о срочной эвакуации и никто не отказывается от туров, которые должны начаться в ближайшее время. Однако мы будем следить за ситуацией. Если оператор примет решение, что пока лететь в Турцию не стоит, мы никого туда не отправим", — рассказала генеральный директор компании "Велви Тур" Валерия Неверова.
Стихийное бедствие не затронуло привычные места отдыха на Средиземнаморском зарубежье и Стамбул. Более того, в это время количество туристов не так много. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, бронирование туров идет в прежнем режиме для этого времени года, на данный момент аннуляция туров единична.
Отметим, в социальных сетях на фоне бедственного положения Турции многие россияне, которые уже там находятся, во избежания волнения со стороны близких сообщают, что с ними всё в порядке.
Глава МИД Диоп: Мали хочет усилить экономическое сотрудничество с Россией
Представитель страны Западной Африки утверждает, что это решение малийцев, которое было принято совершенно ответственно.
Шойгу: Российская армия освободила семь населенных пунктов в январе
Министр обороны рассказал об успехах российской армии на Донецком и Запорожском направлениях.
Пушкинский музей открывает новый музыкальный сезон - 2023
Первый концерт в мемориальной квартире Святослава Рихтера состоится 15 февраля.
Никита Михалков вышел на сцену впервые после болезни
Актер и режиссер сыграл одну из главных ролей в спектакле "12" в Театре Сатиры.