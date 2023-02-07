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  • Опубликована сегодня в 15:47

У туроператоров нет отказов от турецких путёвок

Российские туристы не спешат отказываться от путевок в Турцию. Как говорят туроператоры, природные катаклизмы не мешают не мешают отдыхать их клиентам, потому что они находятся на большом расстоянии от мест бедствия: 700-1000 километров от эпицентров землятресения.

"Многие узнают о землетрясениях из новостей. Так что нас никто не просит о срочной эвакуации и никто не отказывается от туров, которые должны начаться в ближайшее время. Однако мы будем следить за ситуацией. Если оператор примет решение, что пока лететь в Турцию не стоит, мы никого туда не отправим", — рассказала генеральный директор компании "Велви Тур" Валерия Неверова.

Стихийное бедствие не затронуло привычные места отдыха на Средиземнаморском зарубежье и Стамбул. Более того, в это время количество туристов не так много. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, бронирование туров идет в прежнем режиме для этого времени года, на данный момент аннуляция туров единична.

Отметим, в социальных сетях на фоне бедственного положения Турции многие россияне, которые уже там находятся, во избежания волнения со стороны близких сообщают, что с ними всё в порядке.

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