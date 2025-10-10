Начальник вызвал на работу из отпуска? Вот чем это закончится для обеих сторон

Отзыв из отпуска без согласия работника — это нарушение трудового законодательства. О том, законен ли вызов сотрудника на работу во время отпуска, в беседе с NewsInfo рассказал заместитель декана юридического факультета Академии труда и социальных отношений Владимир Панкратов.

Работодатель может только попросить сотрудника прервать отпуск и вернуться к своим трудовым обязанностям, объяснил эксперт.

"Когда, например, несчастный случай, пожар, катастрофа, проверка оборудования, работник заболел, нужно срочно его подменить. Тогда работодатель процедуру инициирует, а ее результат зависит от позиции работника. Если работник согласен, идет оформление процедуры, по результатам которой человек оказывается на своем рабочем месте. Неиспользованная часть отпуска предоставляется ему в любое другое удобное время, либо переносится на следующий год", — отметил правовед.

Если сотрудника отказался выходить из отпуска, а приказ о вызове с отдыха всё же оформлен, работодателя ждут санкции и разбирательства, уверен Панкратов.

"Если работник скажет "нет", отпуск прекращен быть не может. Если работодатель все-таки настоит на своем, издаст соответствующие приказы, внесет изменения в табель учета рабочего времени и в график отпусков, это будет существенным нарушением трудового законодательства", — предупредил эксперт.

Важно не только отстоять свои права, подчеркнул Панкратов, но и не испортить при этом отношения с руководством.