Отпуск без моря и экскурсий: главный секрет отдыха оказался совсем в другом

Качественно отдохнуть в отпуске можно и дома, если причина усталости связана не со сменой обстановки, а с истощением организма, пояснила психотерапевт, врач-эндокринолог Диана Генварская. В беседе с NewsInfo она объяснила, почему в отпуске дома можно отдохнуть не хуже, чем в путешествии.

Домашний отпуск может быть полноценным отдыхом, а в ряде случаев именно такой вариант оказывается более полезным, заявила психотерапевт. По ее словам, потребность в отдыхе нередко связана не столько с необходимостью срочно уехать, сколько с внутренним истощением и нарушением баланса в организме.

"Наше ощущение, желание отдыха, связано не с тем, что порой нам нужен отдых, а из-за того, что истощен организм, биохимически истощен. Если биохимию наладить, то порой отдых никакой не надо, полно сил, энергии и хочется действовать", — пояснила Генварская.

Генварская также подчеркнула, что сама по себе смена обстановки не решает внутренних проблем. По ее мнению, после поездки человек может вновь столкнуться с теми же обстоятельствами, которые и привели к истощению, поэтому сначала важнее наладить свою жизнь и состояние, а уже потом планировать путешествия.

"Вы приедете и столкнетесь с тем же самым самим собой, с обстоятельствами жизни, которые вас исчерпают еще больше, чем до отдыха. Поэтому лучше остаться на месте, наладить свою жизнь, чтобы не хотелось отдыха. Потом ездить отдыхать, приезжать в чудесное сбалансированное пространство к сбалансированному самому себе", — говорит эксперт.

Она отметила, что в такой ситуации стоит обратиться к врачу и выяснить, что именно влияет на снижение энергии, настроения и мотивации. По словам специалиста, помочь с этим могут эндокринолог, психотерапевт, психиатр, а также врачи, которые занимаются метаболическим здоровьем и работают с целостным подходом.