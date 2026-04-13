Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Природный отдых у озера
© https://pixabay.com by Surprising_Media is licensed under Free
Главная / Туризм
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:27

Отпуск без моря и экскурсий: главный секрет отдыха оказался совсем в другом

Качественно отдохнуть в отпуске можно и дома, если причина усталости связана не со сменой обстановки, а с истощением организма, пояснила психотерапевт, врач-эндокринолог Диана Генварская. В беседе с NewsInfo она объяснила, почему в отпуске дома можно отдохнуть не хуже, чем в путешествии.

Домашний отпуск может быть полноценным отдыхом, а в ряде случаев именно такой вариант оказывается более полезным, заявила психотерапевт. По ее словам, потребность в отдыхе нередко связана не столько с необходимостью срочно уехать, сколько с внутренним истощением и нарушением баланса в организме.

"Наше ощущение, желание отдыха, связано не с тем, что порой нам нужен отдых, а из-за того, что истощен организм, биохимически истощен. Если биохимию наладить, то порой отдых никакой не надо, полно сил, энергии и хочется действовать", — пояснила Генварская.

Генварская также подчеркнула, что сама по себе смена обстановки не решает внутренних проблем. По ее мнению, после поездки человек может вновь столкнуться с теми же обстоятельствами, которые и привели к истощению, поэтому сначала важнее наладить свою жизнь и состояние, а уже потом планировать путешествия.

"Вы приедете и столкнетесь с тем же самым самим собой, с обстоятельствами жизни, которые вас исчерпают еще больше, чем до отдыха. Поэтому лучше остаться на месте, наладить свою жизнь, чтобы не хотелось отдыха. Потом ездить отдыхать, приезжать в чудесное сбалансированное пространство к сбалансированному самому себе", — говорит эксперт.

Она отметила, что в такой ситуации стоит обратиться к врачу и выяснить, что именно влияет на снижение энергии, настроения и мотивации. По словам специалиста, помочь с этим могут эндокринолог, психотерапевт, психиатр, а также врачи, которые занимаются метаболическим здоровьем и работают с целостным подходом.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рай в кредит не купишь: суровая математика переезда в Таиланд разбивает мечты о дешёвой жизни 06.04.2026 в 8:58

Переезд в тропический рай часто оборачивается финансовым шоком из-за неучтённых трат на быт, образование и специфическую систему аренды жилья в этой стране.

Читать полностью » Пхукет выбрасывает белый флаг: весеннее падение цен до сорока процентов спасает сезон отдыха 05.04.2026 в 9:56

Популярное экзотическое направление столкнулось с неожиданным оттоком посетителей весной, когда привычные маршруты через залив стали недоступны для многих.

Читать полностью » Отпуск закончился — а долги остались: минутная слабость превращает отдых в кабалу на целый год 04.04.2026 в 22:40

Стремление отправиться в путешествие немедленно и отсутствие привычки откладывать средства заставляют платить за морской призыв гораздо больше реальной стоимости.

Читать полностью » Ловушка календаря раскрыта: вылеты в определенные даты апреля снижают цену тура почти вдвое 04.04.2026 в 10:52

Стоимость весенних путевок на Красное море демонстрирует аномальные колебания, позволяя гибким путешественникам существенно сэкономить на проживании и перелете.

Читать полностью » Водные виллы по цене обычных: отельеры начали охоту за туристами, предлагая щедрые квоты и бонусы 04.04.2026 в 8:01

Мировой туристический рынок столкнулся с неожиданными препятствиями в тропиках, что привело к резкому изменению стоимости проживания в популярных резортах.

Читать полностью » Мираж системы всё включено: неочевидные услуги гостиниц заставляют доплачивать на месте 03.04.2026 в 13:27

Многие туристы рискуют остаться с пустыми карманами из-за специфических правил зарубежных гостиниц, которые не афишируют дополнительные траты при бронировании.

Читать полностью » Билет в один конец до ливня: популярные острова завершают приём туристов на пике жары 03.04.2026 в 10:43

Апрельская перестройка на курортах меняет правила игры: пока одни пляжи заливает дождями, другие устанавливают рекордные ценники на долгожданный штиль.

Читать полностью » Свобода стала роскошью: поездки на юг на личном авто превратились из бюджетных в премиальные 03.04.2026 в 6:42

Привычный формат поездок на юг претерпел серьезные ценовые изменения. Узнайте, почему владение машиной для отпуска становится элитарной историей для многих семей.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Продажи новых немецких автомобилей в России выросли в 2,5 раза в первом квартале 2026 года
Экономика
Россияне чувствуют инфляцию не по отчетам: вот что сильнее всего бьет по кошельку
Общество
Образование меняет правила: школьников могут обязать делать то, о чем давно забыли
Недвижимость
Бесплатная земля ценой здоровья: готов ли бизнес и частники к уничтожению борщевика
Наука
Иммунитет переписывают заново: первые результаты называют прорывом
Садоводство
От Ялтинского до Черного Принца: гид по лучшим сортам салатного лука для дачи
Авто и мото
Пустые витрины и переменчивые прайсы: реальное состояние авторынка в этом году
Садоводство
Не допустите ошибок: тонкости работы с бордоской жидкостью для защиты вашего урожая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet