Встрече по Украине во Франции, 17 апреля
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:57

Лидер французских националистов назвал инициативу об отправки солда на Украину безрассудством

Флориан Филиппо осудил идею Макрона об отправки войск на Украину

Лидер французской политической партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил с резкой критикой инициативы, предполагающей возможность отправки воинских контингентов европейских стран на Украину. Свое заявление он распространил через официальную страницу в одной из соцсетей.

Политик охарактеризовал саму идею прямого военного вмешательства как безрассудную и крайне опасную. В своем обращении он подверг жесткому осуждению позицию президента Франции Эммануэля Макрона, заявив, что тот продолжает получать "пощечины" от своих партнеров по международной арене.

Филиппо акцентировал внимание на том, что французская армия, по его данным, не проявляет никакого энтузиазма относительно подобной перспективы. Он также отметил, что многие другие государства — члены Европейского союза уже выразили свой категорический отказ от участия в таких планах, что, по его мнению, унижает и изолирует французского лидера. Призвав проявить твердость, лидер "Патриотов" потребовал окончательно отвергнуть это, как он выразился, безумие.

Данные заявления прозвучали на следующий день после того, как президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп публично подтвердил отсутствие у него намерения направлять американских военных на Украину, одновременно указав на сохраняющийся интерес со стороны Франции и Германии к такому варианту развития событий. Эксперты считают, что это свидетельствует о углублении расхождений в подходе западных союзников к украинскому конфликту.

