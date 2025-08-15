На пороге отопительного сезона: какие проблемы остались

В Оренбурге активно завершаются работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону. На совещании под руководством врио главы города Альберта Юмадилова представители управляющих компаний и ТСЖ доложили о текущем состоянии дел, при этом некоторые организации отстают от утвержденного графика.

Особое внимание уделяется социальным объектам — школам, детским садам, медицинским учреждениям и спортивным комплексам. На сегодняшний день проверку систем отопления прошли 94% школ и 95% детских садов, однако в сфере здравоохранения показатель составляет лишь 72%. Юмадилов поручил ускорить работы и до конца следующей недели предоставить в Управление ЖКХ паспорта готовности для всех многоквартирных домов.

Ресурсоснабжающие организации уже провели значительный объем работ: "Росводоканал Оренбург" заменил более 2 км трубопроводов, а филиал ПАО "Т Плюс" подготовил к зиме 92 тепловых пункта и 33 котельные, заменив 6,6 км тепловых сетей.

"Наша общая задача — обеспечить бесперебойную работу коммунальных систем и комфортные условия для жителей в холодный период", — подчеркнул Юмадилов, обращаясь к участникам совещания.

Эксперты отмечают, что городские власти держат на особом контроле ход подготовки, учитывая важность своевременного и качественного проведения всех необходимых мероприятий перед началом холодов.