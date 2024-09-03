Микроскопические паразиты обитают в ушных каналах животных: симптомы отодектоза

Ушные клещи у собак и кошек: как распознать и что делать?

Отодектоз — это заболевание, которое вызывают клещи Otodectes cynotis. Эти микроскопические паразиты обитают на поверхности кожи и в ушных каналах животных.

Симптомы отодектоза:

— Сильный зуд и дискомфорт;

— Расчёсы в области ушей и головы;

— Тряска головой;

— Тёмные выделения, неприятный запах из ушей;

— Покраснение ушных раковин;

— Выпадение шерсти: вокруг ушей появляются залысины;

— Присоединение воспаления.

Факторы появления ушных клещей

Кошки и собаки могут заразиться ушными клещами, находясь рядом с другими заражёнными животными. Например, если они спят в одном помещении или на одной лежанке. Также в дом клещи и их яйца могут быть принесены человеком на обуви и одежде. Заражение клещами происходит из-за слабого иммунитета животных. Часто тёмные выделения в ушах можно увидеть у уличных животных, которые плохо питаются и много болеют.

Диагностика

У животного с отитом могут быть те же симптомы, что и при отодектозе. Поэтому очень важно обратиться к ветеринарному врачу за помощью в диагностике, лечении и подтверждении целостности барабанной перепонки. Частой проблемой при отодектозе является прободение (разрыв) барабанной перепонки. При этом велик риск попадания инфекции во внутреннее ухо, и тогда требуется специфическое лечение.

Лечение

Лечение отодектоза включает:

Очистку слухового прохода с помощью специального лосьона;

Использование капель в уши;

Нанесение противопаразитарных капель на холку или приём таблеток внутрь.

Все домашние животные должны получать лекарства, даже если у них нет симптомов, чтобы они не продолжали повторно заражать друг друга. Помимо уничтожения взрослых клещей, необходимо также уничтожить и их яйца. Для этого постирайте лежаки животных в горячей воде, тщательно пропылесосьте и уберите места, где они проводят много времени.

После лечения продолжайте регулярно проверять уши питомца на наличие признаков ушных клещей или других проблем. Обратите внимание на выделения или покраснение в слуховом проходе, а также на тряску головы или почесывания.

Профилактика

Чтобы предотвратить заражение ушными клещами, необходимо:

Не допускать контакта с уличными и больными животными;

Проводить профилактические обработки.

Берегите своих питомцев и не забывайте вовремя обращаться к ветеринару!