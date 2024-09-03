Микроскопические паразиты обитают в ушных каналах животных: симптомы отодектоза

Отодектоз — это заболевание, которое вызывают клещи Otodectes cynotis. Эти микроскопические паразиты обитают на поверхности кожи и в ушных каналах животных.
Симптомы отодектоза:
— Сильный зуд и дискомфорт;
— Расчёсы в области ушей и головы;
— Тряска головой;
— Тёмные выделения, неприятный запах из ушей;
— Покраснение ушных раковин;
— Выпадение шерсти: вокруг ушей появляются залысины;
— Присоединение воспаления.
Факторы появления ушных клещей
Кошки и собаки могут заразиться ушными клещами, находясь рядом с другими заражёнными животными. Например, если они спят в одном помещении или на одной лежанке. Также в дом клещи и их яйца могут быть принесены человеком на обуви и одежде. Заражение клещами происходит из-за слабого иммунитета животных. Часто тёмные выделения в ушах можно увидеть у уличных животных, которые плохо питаются и много болеют.
Диагностика
У животного с отитом могут быть те же симптомы, что и при отодектозе. Поэтому очень важно обратиться к ветеринарному врачу за помощью в диагностике, лечении и подтверждении целостности барабанной перепонки. Частой проблемой при отодектозе является прободение (разрыв) барабанной перепонки. При этом велик риск попадания инфекции во внутреннее ухо, и тогда требуется специфическое лечение.
Лечение
Лечение отодектоза включает:
Очистку слухового прохода с помощью специального лосьона;
Использование капель в уши;
Нанесение противопаразитарных капель на холку или приём таблеток внутрь.
Все домашние животные должны получать лекарства, даже если у них нет симптомов, чтобы они не продолжали повторно заражать друг друга. Помимо уничтожения взрослых клещей, необходимо также уничтожить и их яйца. Для этого постирайте лежаки животных в горячей воде, тщательно пропылесосьте и уберите места, где они проводят много времени.
После лечения продолжайте регулярно проверять уши питомца на наличие признаков ушных клещей или других проблем. Обратите внимание на выделения или покраснение в слуховом проходе, а также на тряску головы или почесывания.
Профилактика
Чтобы предотвратить заражение ушными клещами, необходимо:
Не допускать контакта с уличными и больными животными;
Проводить профилактические обработки.
Берегите своих питомцев и не забывайте вовремя обращаться к ветеринару!
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