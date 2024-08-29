Европа меняет взгляд на Украину и Россию: от отвержения к переосмыслению

Европейское восприятие украинского кризиса и отношение к России, а также к гуманитарному сотрудничеству с Москвой, постепенно трансформируется, отходя от абсолютного неприятия российской стороны, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.
На Международном муниципальном форуме БРИКС он подчеркнул, что в текущем году некоторые немецкие университеты выразили готовность участвовать в мероприятиях недели русского языка в октябре, тогда как в прошлом году они отказались от участия.
Шевцов отметил, что в Европе, несмотря на распространенные в СМИ искаженные представления о России, происходит переосмысление украинского кризиса и отношения к Российской Федерации, особенно в контексте гуманитарного взаимодействия с иностранными государствами.
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