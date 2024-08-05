Русская возлюбленная Джонни Деппа назвала реальную причину отношений с актёром

28-летняя девушка Юлия Власова впервые разместила в социальных сетях фотографии с 61-летним голливудским актером Джонни Деппом. Слухи об их отношениях циркулировали уже давно, и Власова неоднократно делилась фотографиями, намекающими на близкие отношения с актером.
На фоне недавнего скандала с Эмбер Херд, которая обвиняла Деппа в домашнем насилии, Юлия заявила, что не думает о Херд, а Депп является для нее поддержкой. Власова утверждает, что благодаря отношениям с актером ей удается справляться с негативом в интернете. Она опубликовала совместное фото, где Джонни показывает средний палец в камеру, выражая свое отношение к хейтерам.
На вопрос о личной жизни и слухах о предложении руки и сердца, Юлия отметила, что предпочитает не раскрывать подробности, но продемонстрировала видео, где видно кольцо на безымянном пальце, что может указывать на помолвку.
Фото: Instagram*/Юлия Власова
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