Отложите пенсию и получите в два раза больше: как работает индексация ИПК и фиксированной части

Россияне могут значительно увеличить свою страховую пенсию по старости, если решат отложить её оформление на максимально возможные десять лет. Об этом сообщила Елена Перминова, глава комитета Совета Федерации по социальной политике, в интервью РИА Новости, ссылаясь на результаты изменений в пенсионной системе.

Увеличение пенсии при отсрочке

Перминова пояснила, что если россиянин отложит выход на пенсию на десять лет, то его индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) и фиксированная выплата значительно возрастут. В случае такой отсрочки:

"В случае отсрочки выхода на пенсию на десять лет произойдёт индексация ИПК на 2,32 раза, а фиксированной части — в 2,11 раза. За этот период будут начисляться дополнительные баллы", — сказала Перминова.

Это означает, что каждый год отсрочки позволяет увеличить пенсионные выплаты благодаря действующим премиальным коэффициентам и продолжению трудовой деятельности.

Право на перерасчёт для работающих пенсионеров

Сенатор уточнила, что десяти лет - это максимальный срок, на который можно перенести оформление пенсии. Также работающие пенсионеры имеют право временно отказаться от получения уже назначенной пенсии, чтобы затем пересчитать её с учётом дополнительных баллов.

Перминова подчеркнула, что отложенное оформление пенсии - это необязательная мера, которая применяется только по заявлению гражданина.

Как оформить перерасчёт пенсии

Для того чтобы приостановить выплаты или перерасчитать размер пенсии, гражданам необходимо подать заявление в территориальное отделение Пенсионного фонда России, в многофункциональный центр "Мои документы" или через личный кабинет на сайте ПФР. Все операции проводятся бесплатно, а решение по заявлению принимается в установленные законом сроки.