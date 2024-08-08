МИД: открытие военно-морской базы в Абхазии не планируется

Президент Абхазии Аслан Бжания ранее заявлял, что Очамчирская бухта станет пунктом постоянного базирования кораблей ВМФ РФ, и соответствующее соглашение уже подписано. Абхазский министр иностранных дел Сергей Шамба в интервью заявил, что речь об открытии военно-морской базы не идет.
По его словам, Россия и Абхазия развивают межгосударственное сотрудничество, среди важнейших направлений которого находится сфера безопасности. "Следует отметить, что на территории республики расположена 7-я российская военная база. Пограничные войска России играют ключевую роль в обеспечении безопасности Абхазии, особенно в свете того, что Грузия не готова подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы", - подчеркнул министр иностранных дел Абхазии.
Очамчирский порт представляет собой акваторию, образованную в устье реки Джуркмур, с каналом, ведущим в море. Порт соединен с общей железнодорожной инфраструктурой республики и автомобильными магистралями. В акватории расположены три причала: два из них предназначены для грузовых операций, а один - для стоянки. Порт оборудован современными механизмами, включая разнообразные грузовые автомобили, вилочные погрузчики, перегружатели, портальные и башенные краны, автокраны и телескопическая конвейерная лента.
В январе 2009 года база была переделана РФ для обустройства в ней пункта базирования кораблей и катеров, были проведены дноуглубительные работы. В настоящее время там базируются сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ.
Фото: Wikimedia Commons / Own work, Vyacheslav Argenberg, (Creative Commons Attribution 4.0 International license.)
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