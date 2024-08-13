Как правильно открывать кокос и использовать его в приготовлении блюд: полезные советы

Как правильно открыть кокос
Сначала найдите три отверстия плода. Это уязвимые и слабые места в орехе, которые помогут ему расколоться.
Возьмите нож и с помощью тонкого и острого лезвия ножа проткните эти три отверстия в кокосовом орехе.
Затем встряхните кокос и вылейте жидкость в стакан через отверстие. После этого смело можно ножом или кухонным топориком раскрыть плод.
Как правильно употреблять кокос
Кокосовую воду можно употреблять в качестве готового напитка или добавлять в коктейли.
Если кокос не твердый, просто проведите ложкой или ножом между мякотью и скорлупой для ее отделения. Таким образом вы извлечете основную часть ореха.
Мякоть кокоса можно использовать как в кулинарии, так и в косметологии. Например, можно извлечь кокосовое масло через сито. Его можно применять для кожи или жарки пищи.
Также можно сделать кокосовую стружку. Мякоть можно добавлять практически в любые десерты и выпечку — печенье, пирожные, бисквиты, смузи, мороженое.
Фото: pixabay.com/Hans (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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