Как правильно открывать кокос и использовать его в приготовлении блюд: полезные советы

Советы, как открыть кокос и использовать для приготовления блюд

Как правильно открыть кокос

Сначала найдите три отверстия плода. Это уязвимые и слабые места в орехе, которые помогут ему расколоться.

Возьмите нож и с помощью тонкого и острого лезвия ножа проткните эти три отверстия в кокосовом орехе.

Затем встряхните кокос и вылейте жидкость в стакан через отверстие. После этого смело можно ножом или кухонным топориком раскрыть плод.

Как правильно употреблять кокос

Кокосовую воду можно употреблять в качестве готового напитка или добавлять в коктейли.

Если кокос не твердый, просто проведите ложкой или ножом между мякотью и скорлупой для ее отделения. Таким образом вы извлечете основную часть ореха.

Мякоть кокоса можно использовать как в кулинарии, так и в косметологии. Например, можно извлечь кокосовое масло через сито. Его можно применять для кожи или жарки пищи.

Также можно сделать кокосовую стружку. Мякоть можно добавлять практически в любые десерты и выпечку — печенье, пирожные, бисквиты, смузи, мороженое.

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