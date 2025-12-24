Отказы по кредитным каникулам: как неформальные доходы мешают получить поддержку

Рост числа отказов по заявкам на реструктуризацию кредитов и предоставление кредитных каникул связан прежде всего с финансовыми обстоятельствами самих заемщиков, а не с нежеланием банков выполнять требования закона. Об этом сообщает ИА DEITA. RU со ссылкой на профессора бизнес-практики по цифровым финансам в Президентской академии Алексея Войлукова.

Почему растет число отказов

По данным Банка России, увеличение количества обращений за кредитными каникулами закономерно приводит и к росту доли отказов. Основная причина заключается в том, что многие заемщики не могут подтвердить документально снижение доходов более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. Именно это условие является ключевым для получения кредитных каникул в рамках действующего законодательства.

Закон учитывает исключительно официальные доходы. Потеря неформальных заработков, даже если она существенно повлияла на финансовое положение человека, не дает оснований для предоставления такой меры поддержки. В результате часть заявок автоматически не соответствует установленным требованиям.

Формальные условия получения каникул

Эксперт подчеркнул, что банки обязаны предоставлять кредитные каникулы, если заемщик полностью соответствует критериям, прописанным в законе. Речь идет не только о подтвержденном снижении доходов минимум на 30%, но и о соблюдении других ограничений, включая допустимый размер кредита и частоту обращения — как правило, не более одного раза по каждому кредитному договору.

"Кредитные каникулы — это не инструмент для постоянной смены финансовой стратегии, а временная мера поддержки в трудной жизненной ситуации", — пояснил профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.

По его словам, утрата неофициальных источников дохода не может быть учтена в рамках программы, поскольку она изначально рассчитана только на случаи, подтвержденные официальными документами.

Позиция банков и альтернативные меры

Войлуков отметил, что финансовые организации вынуждены соблюдать баланс между интересами заемщиков, вкладчиков и требованиями регуляторов. Именно поэтому законодательство жестко формализует основания для предоставления кредитных каникул и ограничивает количество обращений.

При этом банки нередко предлагают собственные программы реструктуризации задолженности. Такие решения принимаются в индивидуальном порядке, носят добровольный характер и зависят от внутренней оценки платежеспособности клиента. В отличие от кредитных каникул, они не регулируются напрямую законом и могут предусматривать иные условия поддержки.