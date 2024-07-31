30 июля компания United Launch Alliance (ULA) произвела последний запуск секретных спутников для военных США с помощью ракеты Atlas V, положив конец использованию российских двигателей РД-180 Пентагоном.

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал и стал 101-м для ракеты Atlas V с момента её дебюта в 2002 году, а также 58-м с полезной нагрузкой в интересах американских военных. Командование Космических сил США подтвердило успешное развертывание полезной нагрузки.

Этот запуск ознаменовал конец эпохи использования российских двигателей, начавшейся в 1990-х, когда политика Вашингтона позволила Lockheed Martin применять РД-180 для первой ступени. С тех пор РД-180 надёжно служили американским военным, с единственным инцидентом падения производительности в 2016 году, сообщает Naked Science.

Теперь Пентагон переходит на полностью американские ускорители и двигатели.

Фото: NASA/Kim Shiflett