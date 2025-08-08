6. Победить сигареты раз и навсегда: всё начинается с этой мысли

Можно ли бросить курить раз и навсегда? Психиатр-нарколог и психотерапевт Александр Звягин уверен: самая надежная причина — забота о собственном здоровье.

Внешняя и внутренняя мотивация

По словам врача, зависимость от никотина отличается от алкогольной. Если в случае с алкоголем часто помогают внешние факторы — конфликты на работе или угроза развода, — то курильщики реагируют на них слабее.

"Внешняя мотивация ненадежна, так как отношения с начальником или партнером могут испортиться по другим причинам, и тогда человек теряет смысл своего отказа. Внутренняя мотивация, связанная со здоровьем, гораздо стабильнее", — пояснил Звягин.

Как проявляется внутренняя мотивация

Ключ к успеху — конкретные личные причины. Это может быть:

желание встретить зрелый возраст в добром здравии и увидеть внуков;

страх заболеть раком легких;

для мужчин — стремление избежать проблем с потенцией.

Сила правильных слов

Нарколог подчеркнул: важно не только иметь цель, но и грамотно ее формулировать. Он советует вместо слова "отказ" использовать "избавление" или "освобождение" от никотиновой зависимости. Такой подход помогает не воспринимать бросание курить как потерю, а скорее как шаг к свободе и новому этапу жизни.