В столице США произошел необычный инцидент в отеле "Уотергейт", где остановился глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. Администрация гостиницы подтвердила РИА Новости факт проведения внеплановой дезинсекции из-за акции протеста против израильского политика.
Представители отеля заверили, что были предприняты все необходимые меры для санитарной обработки помещений. При этом они подчеркнули, что гостиница продолжает функционировать в штатном режиме.
Информация об инциденте, распространенная активистами в социальных сетях, нашла подтверждение у сотрудников "Уотергейта". События разворачивались накануне визита израильского премьера.
Оппоненты Нетаньяху прибегли к нестандартным методам выражения своего недовольства. Они распространили насекомых в помещениях отеля и активировали пожарную сигнализацию. В интернете появились видеоматериалы, демонстрирующие личинок и кузнечиков в коридорах гостиницы, а также насекомых на столе в конференц-зале, украшенном флагами Израиля и США. Кроме того, на одном из видео якобы запечатлен момент срабатывания пожарной тревоги в коридоре отеля.
Визит Нетаньяху в США включает ряд важных встреч. После выступления в Конгрессе он планирует переговоры с президентом Джо Байденом и отдельную беседу с вице-президентом Камалой Харрис. Завершающим пунктом программы станет встреча с бывшим президентом Дональдом Трампом, который является потенциальным кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах
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