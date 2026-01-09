Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:55

Отели у аэропортов переполнились: отмены рейсов запустили волну задержек и перебронирований

Греция закрыла небо из-за сбоя радиосвязи с пилотами — Турпром

Европейская авиация за несколько дней столкнулась сразу с двумя масштабными сбоями — сначала техническая проблема остановила воздушное движение над Грецией, а затем снегопады вызвали отмены рейсов в Париже и Амстердаме. Об этом сообщает Турпром. На фоне нестабильной ситуации туристам советуют закладывать запас времени и быть готовыми к изменению расписаний даже на крупных направлениях.

Технический сбой в Греции и закрытие воздушного пространства

Греция оказалась в центре транспортного кризиса после технического сбоя в системах связи. В результате авиадиспетчеры временно потеряли возможность поддерживать радиосвязь с пилотами, и власти приняли решение закрыть воздушное пространство страны в целях безопасности. Этот шаг мгновенно остановил вылеты и осложнил работу всей авиасистемы.

Сильнее всего пострадал международный аэропорт Афин — ключевой узел, соединяющий материковую часть страны с островами и другими европейскими направлениями. Вылеты были приостановлены, а прибывающие самолёты перенаправлялись на альтернативные аэродромы. Это затронуло как регулярные рейсы, так и туристические потоки, ориентированные на пересадки и стыковки.

Островные аэропорты и туристические последствия

Проблемы не ограничились столицей. Аэропорты популярных островов — Крита, Родоса и Санторини — также столкнулись с длительными задержками. В результате часть пассажиров круизных лайнеров не успела на стыковочные рейсы, а у некоторых туристов сорвались пакетные туры.

Сбой стал критичным именно из-за плотной связки авиации и туристической логистики. Задержки и отмены означали не только потерю времени, но и сдвиг всей цепочки планов: от трансферов до заранее оплаченных программ. Турпром отмечает, что в таких ситуациях неопределённость особенно болезненно бьёт по туристическому сектору.

Цепная реакция по всей Европе

Перебои в Греции быстро вышли за пределы страны и вызвали "цепную реакцию" в европейской авиации. Самолёты, направлявшиеся в Грецию, были вынуждены садиться в Италии, на Кипре и в Центральной Европе. Это автоматически отразилось на обратных вылетах, графиках экипажей и стыковках, что привело к масштабным нестыковкам в расписании авиакомпаний.

Сложность ситуации усиливалась тем, что последствия затронули сразу несколько сегментов: авиаперевозчикам пришлось срочно перебронировать билеты тысячам пассажиров, аэропорты подключали дополнительные силы, а отели рядом с терминалами оказались переполнены. Турпром подчёркивает: качество сервиса и способность быстро адаптироваться стали решающими, и не все компании оказались к этому готовы.

Снегопады и отмены рейсов в Париже и Амстердаме

Проблемы в европейском авиасообщении усилились из-за погоды. Сильные снегопады привели к отменам рейсов сразу в нескольких крупных аэропортах. В парижских Шарль де Голле и Орли отмены связали с расчисткой взлётно-посадочных полос и необходимостью противообледенительной обработки самолётов.

"Отмены связаны с необходимостью расчистки взлетно-посадочных полос и проведения противообледенительной обработки самолетов", — сообщил министр транспорта Франции Филипп Табаро.

По данным Главного управления гражданской авиации Франции (DGAC), авиакомпаниям предписали сократить количество рейсов в двух крупнейших аэропортах столицы. Пассажирам рекомендовали заранее проверять статус вылетов и быть готовыми к задержкам, поскольку расписание продолжало меняться.

Ещё серьёзнее ситуация выглядела в Амстердаме. В аэропорту Схипхол за несколько дней отменили более 1800 рейсов из-за снегопада и плохой видимости. В понедельник было отменено около 700 рейсов, во вторник — ещё около 200. Авиакомпания KLM, базирующаяся в Схипхоле, отменила большинство рейсов, а Eurocontrol предупредил, что снижение пропускной способности воздушного движения в районе Амстердама может сохраняться в течение всего дня.

Что рекомендуют туристам

На фоне нестабильности Турпром советует путешественникам проявлять повышенную осторожность. Рекомендуется регулярно проверять информацию на сайтах и в приложениях авиакомпаний и аэропортов, отслеживать изменения минимум за сутки до вылета и закладывать запас времени на стыковках.

Отдельно отмечается полезность страховки, покрывающей риски отмены или задержки рейса. В условиях, когда сбои могут быть вызваны как техническими причинами, так и погодой, дополнительные меры предосторожности становятся частью обязательного планирования поездки.

