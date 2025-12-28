Отели подорожали — альтернатива нашлась: новогодний Таиланд предлагают без оплаты жилья

Новогодние каникулы в Таиланде можно провести практически бесплатно — без отелей и переплат за высокий сезон. Об этом сообщает издание "Турпром", изучившее информацию о запуске масштабного проекта бесплатных кемпингов для туристов. Власти страны решили предложить альтернативный формат отдыха тем, кто хочет провести праздники на природе и сократить расходы на жилье.

Бесплатные кемпинги на время праздников

Департамент автомобильных дорог Таиланда развернул 39 бесплатных кемпингов в разных регионах страны. Программа стартовала 26 декабря 2024 года и будет действовать до 5 января 2025 года — в период, когда загрузка отелей максимальна, а цены традиционно растут.

Генеральный директор департамента Пияпонг Дживаттанакулпаисarn отметил, что инициатива реализуется в рамках государственной стратегии под лозунгом "Счастье для всех, Сеть заботы и Год безопасности". Проект ориентирован как на иностранных туристов, так и на местных жителей, предпочитающих автопутешествия.

Цели проекта и поддержка туризма

В дорожном ведомстве подчеркивают, что запуск кемпингов преследует сразу несколько задач. Речь идет не только о поддержке туристического сектора, но и о повышении уровня безопасности и комфорта в праздничный период.

"Инициатива направлена на обеспечение счастья в сферах экономики, безопасности и услуг, а также на развитие экономического потенциала Таиланда, торговли, инвестиций, туризма и национальной безопасности", — говорится в официальном обращении тайских ведомств.

По мнению властей, такой формат позволяет равномернее распределить туристические потоки и снизить нагрузку на популярные курорты.

Условия проживания и инфраструктура

Все 39 кемпингов находятся под контролем дорожных служб. На каждой площадке предусмотрены благоустроенные парковки, доступ к питьевой воде и чистые туалеты. Пользование всей инфраструктурой является полностью бесплатным.

География проекта охватывает Северный, Северо-Восточный, Центральный и Южный Таиланд. Кемпинги открыты, в том числе, в провинциях Чиангмай, Лампанг, Чианграй, Мэхонгсон, Нан, Так, Канчанабури, Ратчабури, Пхетчабун и ряде других регионов, включая популярные туристические направления вроде Кхао Кхо и Пай.

Как забронировать место

Забронировать место в кемпинге можно заранее или уже по прибытии. Для этого необходимо связаться с управлением дорожного округа, на территории которого находится выбранная площадка. Также действует круглосуточная бесплатная горячая линия Департамента автомобильных дорог по номеру 1586.

Власти уточняют, что при наличии свободных мест регистрация возможна непосредственно в день заезда, без предварительного бронирования.

Экология и безопасность

Организаторы призывают туристов соблюдать правила экологической ответственности и дорожной безопасности. Тайские ведомства напоминают о необходимости поддерживать чистоту на стоянках, аккуратно обращаться с природой и строго следовать дорожным знакам.

Особое внимание водителей просят уделять горным маршрутам на севере страны и рекомендациям персонала кемпингов. Такой формат отдыха, по мнению властей, позволяет увидеть менее туристический Таиланд и провести праздники в более спокойной атмосфере.