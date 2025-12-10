Отели, канатки, кафе — всё на новых мощностях: на Эльбрусе стартовал проект, который меняет жизнь курорта

В 2026–2027 годах на курорте "Эльбрус" будет реализован масштабный проект по улучшению инфраструктуры электроснабжения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию, в которой принял участие и. о. заместителя гендиректора по инвестиционной деятельности компании "Россети Северный Кавказ" Геннадий Марцинковский.

Строительство подстанций и линий электропередачи

По словам Марцинковского, в рамках плана на курорте "Эльбрус" начнётся строительство новых подстанций и линий электропередачи. В 2026 году планируется приступить к возведению воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ протяжённостью 6 километров, а также двух кабельных ЛЭП с таким же классом напряжения. Протяжённость каждой составит порядка 2 километров. Одна из новых подстанций, "Азау", будет построена в одноимённом поселке. На ней установят два силовых трансформатора мощностью по 16 МВА каждый.

"В 2026 году мы также планируем приступить к строительству новой воздушной линии электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 35 кВ протяженностью 6 км. Также двух кабельных ЛЭП 35 кВ — это "Адыл-Су — Азау", протяженность составит порядка 2 км. Планируем строить подстанцию 35 кВ — это подстанция "Азау", строительство которой у нас запланировано в одноименном поселке. Здесь будут установлены два силовых трансформатора мощностью по 16 МВА каждый", — сообщил Геннадий Марцинковский.

Обеспечение стабильного электроснабжения

Кроме того, будет построена подстанция 35 кВ "Обсерватория", мощность которой составит 6,3 МВА. Завершение строительства запланировано на 2027 год. Эти проекты позволят обеспечить стабильное и надежное электроснабжение всего курортного комплекса. Включая отели, гостевые дома, горнолыжные трассы, системы искусственного снегообразования, канатно-кресельные дороги и предприятия общественного питания.

Такое расширение инфраструктуры и создание новых энергообъектов обеспечит бесперебойную подачу электричества на всем протяжении курорта и позволит значительно улучшить качество обслуживания гостей и туристов.