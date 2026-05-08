Крым, отель Мриа резорт, Ялта
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:15

Отзывы на сайте отеля лучше не читать первыми: настоящие жалобы туристов нужно искать в другом месте

Честнее всего ориентироваться на негативные отзывы об отелях и сервисах, поскольку именно они чаще всего помогают увидеть реальные проблемы, отметил журналист, путешественник Игорь Серебряный. О том, где туристам искать реальные комментарии об отелях и экскурсиях, он рассказал в беседе с NewsInfo.

Положительные отзывы на сайтах гостиниц часто бывают частью продвижения и не всегда отражают реальный опыт гостей, отметил Серебряный. По его словам, клиент, получивший качественный сервис, обычно воспринимает его как должное и не всегда считает нужным писать благодарственный отзыв.

"Большинство положительных отзывов является заказными. На сайтах гостиниц не найдете ни одного отрицательного отзыва. Там будут только положительные, потому что эти отзывы — часть пиар-компании. Скорее всего, их написали сами владельцы гостиницы", — сказал Серебряный.

По его словам, реальные отклики лучше искать не на сайтах самих отелей, а на независимых площадках, где администрация не может просто удалить неудобный комментарий и можно оценить соотношение положительных и отрицательных оценок.

"А лучше всего реально читать негативные отзывы, потому что они на сто процентов настоящие. Если вас эти негативные отзывы не отпугнули или если негативных отзывов нет, то смело в эту гостиницу заезжайте. Если там одни положительные отзывы, то, скорее всего, администрация негативные отзывы вычищает", — пояснил журналист.

Он добавил, что этот принцип работает не только при выборе гостиниц и экскурсий. По мнению Серебряного, так же можно проверять любой ресурс по оказанию услуг — от автосервиса до поликлиники.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

