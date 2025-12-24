Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:32

Отель, где заботятся не только о гостях: мягкие игрушки получили отдельные кровати

Японская сеть Toyoko Inn ввела ночёвки для мягких игрушек гостей – Travelask.ru

Путешествия всё чаще превращаются в способ подчеркнуть индивидуальность, а привычки туристов становятся всё более необычными. В Японии это проявилось в новом гостиничном сервисе, который учитывает эмоциональную привязанность гостей к мягким игрушкам. Об этом сообщает Travelask. ru.

Отели для людей и их плюшевых спутников

Японская сеть отелей Toyoko Inn запустила необычную услугу для постояльцев, путешествующих со своими плюшевыми друзьями. За символическую плату мягкая игрушка получает полноценное место для ночёвки — отдельную миниатюрную кровать и специальную пижаму. Таким образом игрушечный "гость" может провести ночь в тех же условиях, что и его владелец.

Идея появилась на фоне растущей популярности путешествий с игрушечными компаньонами, особенно среди молодых людей, отправляющихся в поездки в одиночку. Для многих такие игрушки становятся не просто талисманами, а полноценными спутниками, которые сопровождают хозяев во время отдыха и "участвуют" в туристических фотографиях.

Игрушки как часть туристической культуры

В последние годы мягкие игрушки всё чаще появляются в кадрах из путешествий. Некоторые туристы создают отдельные аккаунты в социальных сетях, где рассказывают о поездках от имени своих плюшевых персонажей. Для таких путешественников важно, чтобы их спутники чувствовали себя полноценной частью поездки.

Toyoko Inn решила подчеркнуть эту тенденцию и предложила гостям специальный набор для игрушек. Примерно за два доллара постояльцу предоставляют миниатюрную кроватку, которую устанавливают рядом с обычной, а также полосатую пижаму — точную копию той, что выдают взрослым гостям.

Детали, которые имеют значение

Особое внимание в Toyoko Inn уделили деталям. Комплект для игрушек выпускается в двух размерах — S и M, чтобы он подходил мягким спутникам разного размера. Подушка, футон, халат и каркас кровати изготовлены из тех же материалов, что используются в стандартных номерах отеля.

Администрация сети подчёркивает, что такое решение создаёт ощущение единения между гостем и его игрушкой, а также усиливает эмоциональный комфорт во время поездки. Изначально услугу тестировали только в одном отеле, где она получила множество положительных отзывов.

Расширение сервиса по всей стране

Сегодня миниатюрные кровати для игрушек доступны уже в 55 отелях Toyoko Inn по всей Японии. Спрос на услугу оказался настолько высоким, что администрация рекомендует бронировать набор заранее, особенно в периоды активного туристического сезона.

Таким образом японские отели вновь продемонстрировали готовность адаптироваться к самым необычным запросам гостей, превращая даже мягкие игрушки в полноправных участников путешествий.

