Отёчное лицо в зеркале
Отёчное лицо в зеркале
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:24

Отёки по утрам — не всегда про сон и соль: где начинается настоящий механизм

Отёчность лица возникает из-за нарушения лимфатического оттока — Алла Ветрова

Отёчность лица часто воспринимается как косметическая проблема, но за ней может скрываться сложный физиологический процесс. Припухлость формируется из-за накопления жидкости в тканях, а лицо реагирует на такие изменения быстрее других зон тела. Об этом сообщает издание Доктор Питер.

Почему появляется отёк

Отёк возникает, когда нарушается баланс между поступлением жидкости из сосудов и её оттоком по венозной и лимфатической системам. Лимфа отвечает за выведение лишней воды, продуктов обмена и иммунных клеток. Если этот механизм замедляется, жидкость начинает задерживаться в тканях.

На лице отёчность заметна особенно быстро. Кожа здесь тонкая, а подкожная клетчатка более рыхлая, поэтому даже небольшое скопление жидкости визуально меняет черты лица и делает его припухшим.

Локальные и системные отёки

Локальная отёчность чаще всего появляется утром. Она затрагивает веки, область под глазами или всё лицо. Кожа остаётся мягкой, а при надавливании может образовываться неглубокий след. Обычно такая припухлость уменьшается в течение дня, особенно после движения и смены положения тела.

Системные отёки отличаются большей плотностью. Кожа при этом может выглядеть сероватой или тусклой. Подобные изменения нередко сопровождаются тяжестью в ногах, быстрой утомляемостью, одышкой или заметным набором массы тела.

"Стойкость и распространённость отёков помогают отличить косметическую проблему от сигнала со стороны организма. Если отёчность не зависит от режима дня и привычек, а к вечеру появляются другие симптомы, домашний уход уже не работает. В такой ситуации нужна медицинская оценка причины", — говорит врач-дерматовенеролог, косметолог Алла Юрьевна Ветрова.

Что усиливает отёчность лица

Одной из частых причин становятся аллергические реакции. При контакте с аллергеном сосуды расширяются, их стенки становятся проницаемыми, и жидкость быстрее выходит в ткани. Такая отёчность обычно сопровождается зудом, покраснением кожи, слезотечением, насморком или высыпаниями.

Питание также играет важную роль. Избыток соли приводит к задержке воды, поэтому после солёной пищи лицо утром часто выглядит припухшим. Алкоголь действует сразу в двух направлениях: он расширяет сосуды и вызывает обезвоживание, из-за чего организм начинает удерживать жидкость, усиливая отёки.

Сон, стресс и здоровье

Недостаток сна нарушает перераспределение жидкости в организме. При коротком или прерывистом сне ухудшается лимфатический отток, и утренняя припухлость сохраняется дольше. Стресс усиливает этот эффект за счёт повышения уровня кортизола, который влияет на сосудистый тонус и водный баланс.

Иногда отёки связаны с заболеваниями. При проблемах с сердцем жидкость хуже циркулирует и задерживается в тканях, из-за чего лицо выглядит одутловатым в течение всего дня.

"Регулярные симметричные отёки лица с плотной текстурой, сероватым оттенком кожи и сочетанием с одышкой или быстрым набором массы могут указывать на сердечную недостаточность", — отмечает кардиолог, кандидат медицинских наук Елизавета Геннадьевна Скородумова.

Как уменьшить припухлость

На выраженность отёков влияют режим сна, количество соли и воды в рационе. При недостатке жидкости организм начинает удерживать её "про запас", что усиливает припухлость. Холодные умывания и компрессы сужают сосуды и дают кратковременный эффект.

Мягкий массаж лица и лёгкие упражнения улучшают отток жидкости и кровообращение. Косметические средства могут помочь, но важно учитывать их состав.

"Плотные питательные кремы, особенно на ночь, могут усиливать отёки. Средства с гиалуроновой кислотой притягивают воду, и утром припухлость становится заметнее", — поясняет Алла Юрьевна Ветрова.

Когда нужна консультация врача

Если отёки появляются регулярно, сохраняются в течение дня и сопровождаются ухудшением самочувствия, косметических мер недостаточно. Врачебная оценка необходима, когда припухлость становится плотной, не уменьшается после сна или сочетается с одышкой, болью, повышением температуры и резким набором массы тела.

