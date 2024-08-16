LADA оставила только три комплектации дешевле 1 млн рублей, эксперты прогнозируют дальнейший рост цен

У автомобилей LADA осталось всего три комплектации дешевле 1 млн рублей. Две из них относятся к модели LADA Granta в версиях Standard (699 900 рублей) и Classic'24 (931 000 рублей), обе без кондиционера. Третья — внедорожник LADA Niva Legend в стартовой комплектации Classic'24 за 981 000 рублей, также без кондиционера. Все остальные версии моделей LADA стоят более 1 млн рублей.

Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем", рассказал NewsInfo.Ru, оправдано ли повышение цен на отечественные автомобили и стоит ли россиянам сейчас их покупать.

"На этот вопрос можно смотреть с двух ракурсов -оправдано ли повышение цен. С точки зрения производителя рост цены оправдан. Как заверяет "АвтоВАЗ", подорожание лежит в пределах инфляции.Покупателю сложно это объяснить и, соответственно, оправдать, поскольку нас уверяют, что отечественная продукция не должна дорожать, но она, тем не менее, дорожает. Это относится не только к автомобилям, но и ко всем другим товарам. Знаменитая реклама "нашим-то яблочкам с чего дорожать". Поэтому покупатели и считают, что этого быть не должно. Тем не менее, ничего дешевле "Гранты" в сегменте новых автомобилей нет и в ближайшее время не будет. В нынешних условиях сделать отечественный автомобиль дешевле невозможно, импортный — тем более."

Эксперт добавил, что спрос на автомобили сохраняется, в связи с чем растет закредитованность населения. ЦБ принимает меры, связанные с политикой выдачи кредитов, в том числе по увеличению ставки для заемщиков, у которых долговая нагрузка превышает 50% от дохода. В связи с увеличением утилизационного сбора при нынешней ключевой ставке россияне находятся в ситуации, когда снижение цен не ожидается. Более того, на прежнем уровне цены сдержать будет трудно. Скорее всего автомобилей дешевле миллиона рублей на рынке вскоре не останется.

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